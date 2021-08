Vlastimil Horák, VMware: Klíčem k úspěchu je platforma, která vám umožní rychle reagovat

Pandemie nám ukázala, že klíčem k úspěchu je schopnost rychle reagovat na neustále se měnící situaci na trhu. To mimo jiné znamená přicházet rychle s novinkami v rámci provozovaných aplikací, ať už se jedná o mobilní bankovnictví či e-shop.

Jak v tom pomáhají řešení VMware a jaké novinky si firma přichystala pro zákazníky a partnery, popisuje country manager pro Česko a Slovensko Vlastimil Horák.

Jak si vlastně VMware představuje budoucnost IT?

Základním pilířem naší vize je reflektovat tržní požadavky a řešit aktuální problémy našich klientů. Pandemie nám ukázala, že klíčem k úspěchu je schopnost reagovat na neustále se měnící situaci na trhu, což v praxi znamená přicházet rychle s novinkami v rámci aplikací, ať už se jedná o mobilní bankovnictví, či e-shop.

To si uvědomuje také většina českých firem, ačkoliv dle průzkumu konzultační společnosti Forrester více jak polovina z nich přiznává, že na požadavky svých klientů rychle reagovat nedokážou.

Příčin je hned několik. Častokrát narážejí na to, že mají velmi tradiční přístup ke své infrastruktuře, díky čemuž nejsou schopny rychle využívat benefitů cloudu, aplikací pro vývojáře atd. A právě od toho je tady VMware, aby jim na této cestě pomohl.

Našim klientům přinášíme digitální platformu, která jim umožní rychle a bezpečně reagovat na měnící se potřeby trhu, nasazovat nové aplikace a díky tomu i neustále inovovat. To je naše vize.

Tuto vizi máte již několik let neměnnou je tomu tak?

Ano už to bude skoro 10 let, kdy poprvé zaznělo naše známé heslo „Jakákoliv aplikace, na jakémkoliv zařízení a v jakémkoliv prostředí.“ Ať už se jedná o datové centrum či cloud. Tato vize je platná neustále, což potvrzují také zkušenosti našich klientů.

Například pokud chce firma nasadit novou funkcionalitu v rámci aplikace, musí si sáhnout s maximální bezpečností do knihoven, které jsou dostupné třeba na Amazon Web Services. A právě v rámci tohoto procesu jsme tady my, abychom fungovaly jako bezpečný digitální podvozek, kterému nezáleží na tom, kde své služby firma provozuje a vyvíjí. Díky tomu si může klient vybrat takové řešení, které je pro ni v danou chvíli nejvýhodnější.

Zároveň klientům nabízíme vysoký stupeň automatizace. Právě ta je klíčová, aby firma mohla inovovat a nemusela se zabývat základním provozem. Ten by měl fungovat, pokud možno bezobslužně.

Jak si stojí Česko v rámci adaptace této vize? Přeci jen se často mluví o tom, že ve srovnání se západem máme tendenci technologie přijímat se zpožděním.

To si nemyslím. Zejména pokud se bavíme o využití cloudu. Mnoho českých firem dnes již spotřebovává cloudové služby a má minimálně jedno datové centrum, ať již vlastní či u poskytovatele. Zároveň, pokud cloud ještě nemají, tak o něm zpravidla uvažují a pouze řeší, jaký zvolit balanc mezi lokálními a veřejnými zdroji. Stejně tak když se bavíme o práci odkudkoliv. Tam si troufnu tvrdit, že jsme dnes na stejné úrovni jako západ.

Která oblast IT je pro VMware dnes klíčová?

Za mě se nejedná o žádnou konkrétní oblast. Je to spíše o tom, být spolehlivým digitálním partnerem pro naše zákazníky. To v praxi znamená, poskytovat jim onen zmiňovaný digitální podvozek, který umožní vše, o čem jsme už mluvili. V tomto směru máme například hezkou referenci od Jihomoravského kraje, kde krajský úřad během jednoho dne dokázal velmi bezpečně přesunout práci všech úředníků do prostředí homeoffice.

To bylo možné právě proto, že již před pandemií disponoval technologií, na kterou pouze postavil požadavek, aby lidé pracovali z domova. Kdybych tedy měl vypíchnout jednu věc, je to být připraven a mít k dispozici takovou digitální platformu, která mi umožní rychle reagovat na jakoukoliv nečekanou změnu.

Pokud se nepletu, tak VMware dnes používá velká část enterprise klientů. O jak velký tržní podíl se jedná?

Ano, je to tak. Přes 80 procent zátěže u tuzemské enterprise klientely je dnes virtualizováno našimi technologiemi. Proto také najdete mnoho lidí, kteří s VMwarem přišli do kontaktu. A právě to je naše velká výhoda, která upevňuje naše postavení na trhu.

Zároveň nástroje, které tyto firmy používají pro správu virtualizace datových center jsou stejné, jako například nástroje pro správu Kubernetes Clusters pro vývoj aplikací.

Zmiňoval jsi tu bezpečnost. Jak se k bezpečnostním otázkám staví VMware?

Náš pohled je holistický. Snažíme se ji zabudovat do všech našich produktů, podobně jako to dělá Apple. Cílem je, aby se o tuto oblast klient nemusel starat a nemusel přidávat další bezpečnostní vrstvu. Tento přístup hodnotí pozitivně i naši partneři, kteří nechtějí udržovat znalosti desítek různých bezpečnostních výrobců, ale chtějí kompletní řešení od základů.

VMware ale není vnímaný primárně jako bezpečnostní hráč.

Je pravda, že to tak někteří mohou vnímat. Nicméně VMware investoval během posledních let velké množství času a peněz do akvizicí nových společností, přičemž spousta z nich mířila právě do oblasti bezpečnosti.

Příkladem může být relativně nedávná akvizice Carbon Black. Výsledkem tohoto mnohaletého snažení je VMware Security, komplexní řešení zabudované do všech našich produktů.

Otázka na závěr, proč by si klient měl vybrat právě vizi VMware?

Když pominu vše, o čem jsme doposud mluvili, tak bych vyzdvihl zejména naše lidi, kteří jsou jak odborníky na danou oblast, tak zároveň znají požadavky a potřeby našich zákazníků. V našem týmu je dnes 25 lidí, což je v kombinaci s distributory a partnery rozumně velká síť, která je schopna dlouhodobě působit na českém a slovenském trhu.

Zároveň rozumíme požadavkům jak partnerů, tak i zákazníků, jsme schopni je podpořit a v neposlední řadě si zakládáme na tom, abychom si udrželi rodinný přístup. To dnes není samozřejmost.

Zdroj: VMware