MasterDC se propojil s AWS, zákazníci si mohou vyzkoušet výhody hybridního cloudu

MasterDC představuje propojení z datacenter Amazonu přímo do těch svých v Praze a Brně. Můžete přiblížit, o co se jedná?

Pro zákazníky jde o unikátní možnost, jak přejít do hybridní infrastruktury a vytěžit to nejlepší z obou světů. Typicky světa fyzických serverů umístěných z různých legálních důvodů u nás v Česku a světa veřejného cloudu s takřka neomezenými výpočetními prostředky. Uživatelům Amazon Web Services v Masteru poskytneme vyhrazený fyzický propoj AWS Direct Connect. Data proudící mezi oběma lokalitami tak nemusí využívat veřejný internet, což přispívá k vyššímu zabezpečení i vyšší úrovni služeb.

IT světem teď hýbe hybridní infrastruktura. Mluví se o ní v souvislosti s cloudem prakticky v každém technologickém médiu. Tohle propojení tedy znamená přechod do hybridu?

Přesně tak. O hybridním cloudu i multicloudu už bylo napsáno mnoho. Ne tolik o technologiích, které ze dvou lokalit udělají právě to hybridní řešení. Když to přeženu, tak to, že využíváte veřejný AWS cloud a současně část řešení máte i v českém datacentru, ještě neznamená, že běžíte na hybridní infrastruktuře. Každý hráč se na věc dívá z trochu jiného úhlu pohledu. Ale právě AWS Direct Connect je klíčovou součástí hybridního řešení. V případech, kdy zákazníci využívají datacentra Amazonu, samozřejmě.

Není úplně standardní, že poskytovatel podporuje svoje zákazníky ve využívání více lokalit, nota bene ještě u konkurence. Proč jste se rozhodli službu Direct Connect zařadit do nabídky?

Bude to znít jako klišé, ale dali jsme na zpětnou vazbu a četné prosby našich zákazníků. Přestali jsme zavírat oči nad tím, že zákazníci úplně běžně konzumují služby od několika poskytovatelů současně. Amazon nevyjímaje. A pochopili jsme, že s Direct Connectem si kvůli jeho komplexnosti často neví rady ani zkušení administrátoři. Protože upřímně – samotné nastavení propoje je vyšší dívčí. A pokud nemáte zkušenosti s protokolem BGP a nikdy jste nespravovali vlastní autonomní systém, tak si moc neškrtnete. Naše možnosti jsou samozřejmě jinde – díky tomu, že už v Česku dvacet let provozujeme datacentra, umíme zprovoznit celou službu rychle a ze strany zákazníka to nevyžaduje žádnou zásadní práci.

Buďme teď trochu konkrétní. Jak si může běžný člověk takový propoj představit? Jako kabel?

Přemýšlím, jak laicky vysvětlit vlnovou délku v optickém vlákně… (smích) Úplně zjednodušeně řečeno se jedná o vyhrazený port na routeru. Představit si ho můžete třeba jako privátní peering. Stejně jako tam totiž není služba v žádném bodě sdílená. Zákazníkům zajišťujeme propoj od portu na AWS routeru ve zvolené lokalitě až do jejich racku v našem datacentru. Výstup pak předáme přímo v racku na optice.

Možná teď čtenáři přemýšlí, jestli je pro ně takové řešení vhodné. Kdo jsou typičtí zákazníci, kteří využívají propoj z veřejného cloudu AWS k vám do Masteru?

Napadají mě hned tři příklady zákazníků tíhnoucích k hybridnímu řešení.Typicky jsou to firmy, které mají specifické požadavky na hardware. Potřebují testovat konkrétní technologie nebo třeba připojovat hardware klíč, což ve veřejném cloudu neuděláte. Pak se často setkáváme s případy, kdy zákazníka do hybridního řešení dovede licenční politika a s ní spojené ekonomické důvody. Zkrátka nemohou dříve zakoupené licence provozovat v cloudu, nebo pro ně takový provoz nedává smysl. V neposlední řadě jsou to legislativní či legální důvody, kdy data třeba nesmí opustit území České republiky. Nebo naopak potřebují v cloudu zašifrovaná data zpětně dešifrovat. S tím se obvykle setkáváme třeba u finančních a platebních institucí. Jinak samozřejmě toto není kompletní výčet a vždy záleží na konkrétní aplikaci, kterou zákazník provozuje.

Napadají vás tedy nějaké další způsoby využití, které zatím nezazněly?

Dovedu si ještě představit, že hybridní infrastrukturu využijí zákazníci, jejichž aplikace pracují na principu umělé inteligence a neuronových sítí. V takových případech totiž potřebují nárazově zpracovat extrémně velké množství dat. I tam dává hybridní cloud smysl. Ale jak jsem říkal, konkrétních případů můžou být doslova mraky.

Jaké jsou hlavní benefity propoje z AWS k vám do MasterDC? Proč by o něm měli zákazníci začít uvažovat?

Jednak proto, že jim pomůže vyřešit popsaná úskalí provozu čistě ve veřejném cloudu. Jako bonus pak získají nízkou latenci mezi AWS a českou infrastrukturou a s tím ruku v ruce i vyšší rychlost než v případě internetového propojení dvou lokalit. A protože je Amazon nechvalně známý svými cenami za přenesená data, tak v případě Direct Connectu je tato částka zhruba desetinová.

Je služba nějak chráněna před případnými výpadky?

Všechny propoje mezi našimi datacentry MasterDC a AWS jsou vysoce dostupné. V případě selhání linky, například kvůli nechtěnému překopnutí kabelu v rámci stavebních prací, přechází linka automaticky na běžné internetové spojení. Propoj do AWS tak nebude nikdy přerušen, maximálně bude dočasně pomalejší a s běžnou latencí.

Zdroj: MasterDC