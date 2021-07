Jak se rodil nekorunovaný „král spotřebáku“

Jak se začala psát historie společnosti, která je středoevropským lídrem v oblasti distribuce spotřebního materiálu a doplňků k IT a je aktuálním držitelem titulu Specializovaný distributor roku v rámci ChannelWorld Awards. Odpovídá Roman Lamacz, majitel společnosti LAMA Plus .

Jak to tedy začalo?

Začalo to ještě v roce 1989, kdy jsem končil vysokou školu, a s tím je spojen tisk diplomové práce. Dnes už každý řekne tisk, ale tehdy to znamenalo z 99,9 % přepis na psacím stroji. Protože se vždycky snažím jít s dobou, rozhodl jsem se, že já diplomku nebudu přepisovat, ale tisknout. Na fakultě jsem si půjčil jednojehličkovou (sic!) tiskárnu a šel tisknout. Záhy se ukázalo, že jsem dobu spíš předběhl, což se během podnikání stalo ještě několikrát, a k tisku mně chyběla taková důležitá maličkost – barvící pásky. Termín odevzdání diplomky se neúprosně blížil, a protože sehnat v té době barvící pásky byl nadlidský výkon, musel jsem ve stylu „zoufalí lidé dělají zoufalé věci“ improvizovat – mezi jehličku tiskárny a můj „výtisk“ jsem vložil kopírovací papír a probděl dvě noci pravidelnými mikrospánky, kdy jsem zhruba každé čtyři minuty musel vyměnit papír a kopírovací papír. Vskutku zážitek, na který se nedá zapomenout! Ale tento zážitek vlastně ovlivnil celý můj další život. Omlouvám se za tolik historických pojmů, kterým už dneska nemusí každý rozumět (usmívá se).

Ale to ještě nemá nic společného s podnikáním, že?

To určitě ne – tímto směrem tehdy prakticky nikdo neuvažoval. Ale první inspirace přišla hned za několik týdnů během brigády na recepci hotelu, kde byli ubytováni zahraniční vystavovatelé Strojírenského veletrhu a kteří mě po večerech zasvěcovali do tajů podnikání. Musím přiznat, že mě to lákalo...

Co znamená malá rodinná firma, jsem se například dozvěděl z věty, kterou prohodili manželé a majitelé čtyřčlenné rodinné společnosti, když k ránu odcházeli z baru: „Když my dva usneme, spí půlka firmy.“ To v době mohutných kolosů státních podniků znělo jako z jiného světa.

Kdy se tyto dva zážitky spojily?

Hned, jak to šlo. Proto fungujeme už od začátku roku 1990.

A jak se vám podařilo prosadit se plošně na trhu?

Neměli jsme za zády zázemí nějakého podniku jako většina ostatních, kteří tou dobou začínali. Ale štěstí přeje připraveným a my jsme mu pomohli tím, že jsme s manželkou rozdávali ucelenou nabídku barvících pásek návštěvníkům na strojírenském veletrhu. Reakce byla naprosto nečekaná! Lidé si dokonce sami vzájemně naši nabídku kopírovali a vyměňovali, což je sen každého marketéra (usmívá se), a zakázky se hrnuly z celé republiky. Tady mě napadá, jak těžce se srovnává dnešní rychlost zpracování objednávek, kdy objednávky do 20.00 expedujeme ještě týž den, a tehdejší stav, kdy jsme je shromažďovali v krabici od bot, expedovali v průběhu několika týdnů, a ještě jsme dostávali pozitivní zpětnou vazbu.

To vše byl impulz k rychlému rozhodnutí o účasti na historicky první výstavě Invex. Popis strastí výstavby stánku někým, kdo měl na přípravu jen pár dnů včetně toho, že si musel půjčit auto, které jsem tou dobou ještě nevlastnil, oproti konkurenci profesionálních týmů designérů zahraničních firem, by byl na další samostatný článek. Faktem je, že jsme na stánku měli celou dobu více návštěvníků než ostatní, zalíbilo se nám to a v budoucnu jsme vystavovali na všech Invexech a dále v Praze, Bratislavě, Košicích, Varšavě, Hannoveru, Frankfurtu, Berlíně.

Takže to dopadlo dobře?

Určitě, vše pokračovalo systematickou a tvrdou prací a štěstím na skvělý tým, a díky tomu jsme dnes jedinečným specializovaným distributorem a partnerem v oblasti spotřebního materiálu a doplňků k IT pro resellery v celé střední Evropě a celkově exportujeme do zhruba patnácti zemí Evropy. Máme několikamiliardový obrat, ale hlavně nejširší sortiment spotřebáku, autorizované distribuce nejdůležitějších výrobců v printingu a obrovské know-how. Obzvláště nás těší zákazníci, se kterými už spolupracujeme desítky let a kde cítíme, že i oni už jsou součástí naší pořád větší společné rodiny, a hlavně se neomrzí tolikrát slyšet větu mířenou na naši šíři sortimentu: „Pomozte nám, víme, že když to neseženeme u vás, tak už nikde!“

Jak to tedy bude s oslavou 30. výročí?

Oslavovat jsme chtěli celý rok 2020 včetně spousty setkání s našimi zákazníky, která si tak užíváme. Všichni ale víme, že to v pandemii bylo nakonec nereálné, a proto jsme se rozhodli protáhnout oslavy a akce spojené s 30. výročím až do poloviny roku 2022, kdy už věříme i v osobní setkání a větší oslavu s našimi zákazníky. Nicméně marketingové akce a nové služby pro zákazníky připravujeme pořád, protože nás těší dělat jim radost. Celých třicet let totiž bezezbytku platí naše moto: „Postaráme se o vás“.