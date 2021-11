Češi se konečně naučili využívat potenciálu cloudu, říká Jan Hrnčíř z MasterDC

Jako cloud architekt a VMware teamleader se staráte o cloudovou platformu v datacentrech MasterDC. Co pro vás znamená cloud?

Asi by bylo na začátek vhodné říct, že pod pojmem cloud si každý provider a každý zákazník představuje trochu něco jiného. Někdo jím rozumí libovolnou virtualizaci, libovolný, třeba i necertifikovaný hardware, a na něm běžící virtuálky. V pojetí Masteru je cloud hosting sofistikované, plně redundantní řešení postavené na technologiích Dell v režimu N+1. To znamená, že všechny prvky infrastruktury jsou zdvojené a výpadek jakékoliv komponenty nijak nenaruší běh služeb. Není cloud jako cloud.

Jestli jsou v cloudech opravdu takové rozdíly, na jaké body je dobré se při výběru cloudu zaměřit?

Určitě bych se vždy v roli zákazníka ptal po hardware. Na jakých serverech cloud postavili? Je to certikovaný hardware? Jak je řešena storage, jsou na výběr různé tiery (tj. různé výkonnostní levely)? A co virtualizační platforma, kterou je zajištěna vysoká dostupnost? Běží řešení na VMware, na kterém staví svoje cloudy třeba i banky a fin-tech společnosti, nebo využívá provider open-source? Důležití jsou ale i administrátoři, technici, případně support, kteří se o cloud starají. Tady se určitě vyplatí podívat, co na providera říkají jeho stávající zákazníci, nebo jestli je držitelem nějakých certifikací stvrzujících jeho odbornost.

Když mluvíte o podpoře, liší se nějak poskytovaný support u jednotlivých cloudových providerů?

U lokálních poskytovatelů cloud serverů je zpravidla výhodnější osobní přístup. Když zákazníci volají nám do MasterDC, je jim podpora k dispozici nonstop a v případě problému se automaticky spojí s některým z administrátorů. Nadnárodní cloudoví hráči mají služby natierované a s tím i poskytovanou úroveň technické podpory, takže je to spíše otázka cenové dostupnosti. Ale typicky se jim u nejběžnějších služeb nedovoláte 24/7.

Co byste váhajícím firmám řekl k přínosům přechodu do cloudu?

Cloud posune vaše IT na jiný level. To bezesporu. Aplikace budou díky lepšímu přiřazení zdrojů svižnější. Urychlí se nasazení celého prostředí. Získáte celou další sadu pokročilých funkcionalit. Zjednoduší se vám práce. Dnes a denně vidíme, jak díky software-defined odpadá složitá konfigurace sítí a podobně. Pro drtivou většinu zákazníků je to ta nejlepší volba pro jejich IT z pohledu dostupnosti i bezpečnosti.

Vraťme se ještě k tomu, jak se za poslední roky cloud změnil. Pozorujete nějaký trend v poptávce či chování zákazníků například?

Je vidět, že Češi už cloud berou jako něco normálního. Dřív byl cloud buzzword. Zákazníci si tak maximálně vyzkoušeli nějaký malý cloud server, který vnímali spíš jako takové „kvalitnější VPSko“. Firmy měly strach o svá data. To se zásadně proměnilo. Teď samy vidí, že obavy o bezpečnost byly plané. Data v cloudu jsou i pro poskytovatele to nejcennější, co drží, a podle toho s nimi zachází. Provideři se bezpečnosti věnují, nabízejí funkcionality jako šifrování dat na různých úrovních a podobně.

A tak má dnes drtivá většina firem část svých dat v cloudu. Využívá potenciálu, který cloud přináší. Místo malých serverů se prodávají rozsáhlé managed clustery – s Kubernetes, databázové clustery, load balancery v HA verzi a mnoho dalších typů clusterů. K tomu nějaký ELK stack na ukládání dat. Od základů navrhujeme a provozujeme i disaster recovery řešení, které používá automatický přesun IP adres na síťové vrstvě mezi oběma našimi lokalitami v Praze a Brně pro minimalizaci případného výpadku. A podobných řešení jen přibývá.

Prozradíte něco z toho, na čem s kolegy právě pracujete?

Kromě jiného chystáme technologický rozvoj naší VMware cloudové platformy, který by díky NVMe měl přinést další snížení latence u diskových operací. Zákazníci to v budoucnu poznají na lepší odezvě a obecně ještě vyšším výkonu svého workloadu. Pracujeme na rozvoji microservices jako služby a dalších integracích do portálu cloudové infrastruktury našich zákazníků. Jinak samozřejmě jako každý rok touto dobou pomáháme zákazníkům s přípravami na předvánoční špičku.

Jak vidíte budoucnost cloudu?

Výhledově jsme připraveni, že poroste to, čemu se říká hybridní cloud, či také multicloud. Neboli propojení různých cloudů od různých poskytovatelů. Ty i kvůli úsporám za traffic už pro zákazníky realizujeme. Trend půjde i nadále směrem microservices, kontejnerizace a cloud native aplikací.

O MasterDC

MasterDC pomáhá zákazníkům s péčí o firemní servery a IT infrastrukturu. Už více než 20 let provozuje vlastní datová centra v Praze a Brně a patří mezi klíčové hráče českého IT. Kromě server hostingu sestavuje složitá clusterová, bezpečnostní nebo síťová řešení. Jeho technologiím důvěřují přední české firmy a instituce. Dlouhodobě spolupracuje s dodavateli špičkového hardware a softwarových technologií. MasterDC je Gold partnerem společnosti Dell, mezi jeho další partnery patří VMware, Cisco, Microsoft, Proxmox a další.