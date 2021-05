Backup Exec: zálohovací řešení, které roste spolu s firmou

V minulém rozhovoru, který si můžete přečíst zde jsme shrnuli vše podstatné o zálohování. Dnes se s Petrem Davidem podíváme na specifika zálohovacích řešení, která má v portfoliu Veritas. Je tady totiž pár podstatných výhod, které vám zpříjemní život a ušetří čas.

Petře, proč bych si měl jako poskytovatel zálohovacích služeb vybrat právě Backup Exec?

Backup Exec pokrývá celou řadu technologií a je spjatýs platformou Windows. To znamená, že ho velmi snadno nainstalujete a stejně snadno se ho naučíte provozovat u svých zákazníků.

Říkáte, že Backup Exec ušetří čas – jakým způsobem?

Pokud jste partner, staráte se pravděpodobně o infrastrukturu více zákazníků. Ráno přijdete do práce, musíte se postupně přihlásit a zvlášť zkontrolovat stav každému svému zákazníkovi. Nebo to uděláte jinak. Přihlásíte se do centrální konzole od Veritas, která přehledně na jednom místě zobrazí stav záloh u všech zákazníků. Během chvíle víte, kde je co urgentního k řešení, co může počkat a kde je vše v pořádku. Ze zkušeností vím, že centrální konzole ušetří IT technikům velké množství času.

Jak si Backup Exec poradí v situaci, kdy zákazník roste a rozšiřuje se i jeho infrastruktura?

Backup Exec spolehlivě slouží zákazníkům, kteří mají jeden server, i těm, kteří nakládají s daty v rozsahu desítek terabajtů. Umí tedy růst v závislosti na aktuálních potřebách společnosti. A pokud zákazník zůstává věrný těm rozšířenějším platformám, jako jsou Windows, Linux, Microsoft aplikace, případně Oracle, tak se nemusí obávat, že by něco přestalo fungovat. Jestliže zákazník provozuje více lokalit, může Backup Exec instalovat v každé z nich a současně zachovat centrální správu prostředí. Díky tomu Backup Exec spolehlivě slouží i velkým státním institucím, které mají desítky dislokovaných pracovišť.

Jak funguje spolupráce Veritas s partnery?

Většina našich obchodů probíhá prostřednictvím partnerské sítě. Uvědomujeme si, že partner potřebuje investovat do získávání znalostí. A kde jinde by na to mohl vzít peníze než z marže? Jen velmi těžko budete investovat do školení na produkty, na kterých máte marži v jednotkách procent. Vysoká maržovost je proto nedílnou součástí naší strategie. V případě, že partner dosáhne určité úrovně, tak může Backup Exec prodávat prostřednictvím systému margin builder. To znamená, že čím víc prodá, tím víc klesá nákupní cena a roste zisk.

Jak a kde se partneři naučí se systémem pracovat?

Pro všechny partnery máme profesionální výukový program, díky kterému zvládnou problematiku správy, obchodu i pochopení Backup Execu velmi snadno.

Jakou další obchodní podporu Veritas nabízí?

Osvědčila se nám předprodejní asistence. Technicky vyhodnotíme, jestli je Backup Exec pro daného zákazníka vhodný a poskytneme podporu v oblasti sizingu řešení. Tento způsob podpory si partneři opravdu oblíbili. Díky asistenci získali postupem času dostatek znalostí a dovedností k tomu, aby se osamostatnili. Čas od času se ozve i dlouholetý zkušený partner, který potřebuje pomoct se složitějším projektem. I tady rádi vyhovíme.

Co plánuje Veritas nového?

Nově jsme na českém a slovenském trhu začali prodávat NetBackup SaaS Protection, což je výsledek naší akvizice společnosti HubStor, ke které došlo začátkem roku. NetBackup SaaS Protection umožní zálohování asi nejdůležitější SaaS platformy, kterou firmy používají. A tou je Microsoft 365. Doporučuji zákazníkům, kteří plánují licencovat více než 1000 uživatelů a kteří potřebují rychle zálohovat velké objemy dat uložené v prostředí Microsoft 365.

Pro více informací o produktech a spolupráci s Veritas navštivte web veritas.cz nebo kontaktujte přímo Petra Davida. Jedním z distributorům Veritas v ČR a SK je DNS a.s.

Zdroj: DNS