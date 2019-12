Závěrečné slovo aneb PF 2020

Milí čtenáři,

zní to zvláštně, ale je to tak: za necelé dva týdny tu máme dvacátá léta. Vzhledem k tomu, jak obrovský skok učinily technologie za poslední desetiletí, je nesporné, že v tom nadcházejícím budou pokračovat v rapidním rozvoji. Bude nesmírně zajímavé to sledovat.

Některé technologie či koncepty, jež jsou dnes v plenkách, budeme v prosinci 2029 považovat za naprostou samozřejmost, jiné skončí na smetišti dějin, další budou prozatím uloženy k ledu a jejich čas nastane později. Máte své tipy?

Jedna věc je však jistá – digitální a fyzický svět budou pokračovat ve vzájemném prolínání na úrovni jednotlivců, organizací i států, svět bude čím dál propojenější a nám všem to přinese nové výhody, ale také nové problémy.

Křemík se neptá

Pokud dovolíte jednu drobnou prognózu, jedním ze zásadních témat dvacátých let bude pozice člověka v digitálním světě. Technologie jsou pouze nástrojem k dosažení cílů a je jim jedno, zda dobrých, či špatných. Křemík se zkrátka neptá.

Myslím, že nás proto čeká období, kdy jako společnost začneme definitivně reagovat na situaci a snažit se nastavit mantinely. Tento proces už ostatně začal, objevují se regulace, digitální daně a další iniciativy, které jsou možná rozčilující, nicméně přirozené.

Doufám, že politická reprezentace (nejen) České republiky bude dostatečně osvícená a provede nás tímto procesem zodpovědně. Nedávné dění tomu sice nenasvědčuje, ale přesto zůstávám mírným technooptimistou. Ostatně, co mi v mé pozici zbývá? :)

Redakce dospěla (k rozhodnutím)

Když si zpětně čtu závěrečné slovo z loňského roku, musím se sám sobě vysmát za slova, že jsme se po třech měsících stihli uvelebit na nových pozicích. Zaprvé to byla vskutku naivní představa, zadruhé je takové uvelebení v zásadě nežádoucí.

Kdo sedí pohodlně, ten může snadno usnout, a proto zůstáváme ve střehu a stanovili jsme si nové krátkodobé i dlouhodobé cíle. Jsme zvědaví, co přinese příští rok – nám, vám, místním trhům i celému světu ICT – a zda se uchytí naše nápady.

V každém případě zůstáváme i v příští dekádě s vámi a slibujeme vám stejně rychlé a proaktivní zpravodajství ze světa prodejních kanálů jako doposud. Děkujeme vám za věrnost a zdravíme nové čtenáře – letos vás totiž bylo o 4,5 % více než v loňském roce!

Milí čtenáři, příjemně strávené svátky a hlavně vše nejlepší do nového desetiletí vám jménem redakce ChannelWorldu přeje

Matěj Čuchna, šéfredaktor