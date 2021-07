Zálohování koncových stanic – přežitek nebo nutnost?

Zálohovací řešení je dnes již standardní součástí každého IT prostředí. Zejména pod tlakem stále rostoucího množství kybernetických útoků se firmy zaměřují na zlepšení jeho odolnosti. Zálohovací řešení (pokud je dobře navrženo) je často tou poslední záchranou, díky které se může oběť z útoku ještě úspěšně vzpamatovat. Zákazníci se ale velmi často zaměřují jen na serverovou infrastrukturu a dost často je opomíjena záloha koncových stanic.

Proč bychom vlastně měli koncové stanice zálohovat?

Zálohujeme proto, abychom mohli obnovit data. Nejčastěji je to z důvodu poškození, ztráty nebo odcizení. V případě hardwarové závady se může s trochou úsilí podařit data z disku obnovit, ale pokud vám notebook někdo ukradne nebo jej zapomenete v autobuse, velmi pravděpodobně o svá data přijdete.

Emaily mám na serveru, soubory na domovském adresáři nebo na OneDrive, takže přece o nic nepřijdu.

Často se setkáváme s názorem, že na koncových stanicích by žádná nepostradatelná data být neměla. Koneckonců z pohledu bezpečnosti je to jistě rozumný požadavek, ale ten je splnitelný zpravidla jen ve velkých společnostech se striktními interními předpisy. Předpokladem ale je, že zaměstnanci tyto předpisy dodržují, a to je to nejslabší místo. V menších společnostech ale mnohdy panuje trochu anarchie a uživatelé si ukládají data tam, kde je to pro ně nejpohodlnější, a to je právě lokální disk jejich notebooku nebo stanice.

Za poslední rok se spousta lidí na vlastní kůži přesvědčila, jak jsme závislí na rychlosti internetu. Pracovat s daty na souborovém serveru, zatímco máte vedle dvě děti na on-line výuce, může být dost frustrující. Takže si raději ty soubory zkopíruji k sobě. Nezní vám to povědomě?

Dobře, něco na tom je, ale když mám práci hotovou, uložím to zpět na server a všechno je zase v pořádku.

Jistě, pokud na to nezapomenete. Murphyho zákony jsou totiž neúprosné. Další častý problém je v tom, že si uživatel omylem přepíše starší verzi souboru. Klasická situace, ke které dochází tak jednou, maximálně dvakrát za deset let. Potřebujete vytvořit nový dokument, podobný tomu, jaký jste už jednou dělala, třeba podobná prezentace, smlouva nebo kalkulace. Otevřete jej, začnete dělat změny a zapomenete jej uložit pod jiným názvem, místo toho kliknete na „uložit“ a je to. Máte sice novou verzi, ale tu původní jste přepsala. Tuto situaci dokáže elegantně vyřešit zálohovací řešení s funkcí kontinuální ochrany dat, které neustále zálohuje všechny změny.

Ale to mi přece OneDrive vyřeší taky.

To jistě, ale máte na něm skutečně všechna data? A co když se budete potřebovat vrátit k předchozí verzi třeba všech souborů?

Ale proč bychom něco takového potřebovali?

Třeba v případě, že dojde k hromadnému poškození většího množství souborů, třeba v důsledku aktivity nějakého škodlivého kódu. Ransomware cílí zejména na koncové stanice, protože ty jsou nejzranitelnější a při práci z domova i relativně snadno napadnutelné. Pokud dojde k napadnutí koncových stanic, je reinstalace a následné obnova uživatelských dat mnohem spolehlivější a rychlejší řešení, než pokusy o dešifrování a složité odvirování.

Ale i ta reinstalace je přece dost pracná a naše IT je jen pár lidí.

Přesně pro tyto účely slouží zálohovací řešení, které dokáže zálohovat kompletní disky koncových stanic. Obnova je pak velmi snadná. Prostřednictvím centrální konzole může jeden IT pracovník obnovit všechny koncové stanice během chvilky do funkčního stavu. Reinstalace není nutná. Veritas nabízí pro ochranu koncových stanci produkty Desktop and Laptop option (DLO) a Veritas System Recovery (VSR).

DLO se hodí zejména pro firmy, které mají standardizované prostředí, pro instalace mají hotové image, které dokážou centrálně instalovat na nová zařízení a potřebují „jen“ chránit uživatelská data. DLO umí kontinuálně chránit soubory při každé změně a nevyžaduje k tomu neustálou konektivitu k zálohovacímu serveru. Skvěle se tak hodí zejména pro mobilní uživatele nebo detašovaná pracoviště.

VSR slouží pro kompletní zálohu celých pevných disků, využijí ho společnosti, které nemají standardizovaný hardware, protože VSR dokáže snadno obnovit image i na jiný model nebo dokonce do virtuálního prostředí. Skvěle se také hodí na zálohování domácích PC, kde můžete jako cíl použít externí disk, nebo domácí NAS.

S technologiemi, které spadají do portfolia Veritas, má Josef Honc více než 15 let zkušeností. Ve společnosti Veritas působí jako senior technology consultant. Má bohaté zkušenosti s technologiemi pro datová centra, zejména v oblastech zálohování a vysoké dostupnosti, virtualizace, kontejnerizace a cloudových řešení.

Pro více informací o produktech a spolupráci s Veritas navštivte web veritas.cz nebo kontaktujte přímo Josefa Honce.

josef.honc@veritas.com

https://www.linkedin.com/in/josef-honc/

Jedním z distributorů zálohovacích řešení Veritas je DNS a.s.