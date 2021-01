Začíná 14. ročník Awards! Oceňte výrobce a distributory za spolupráci v roce 2020

Vydavatelství Internet Info DG, a.s. a red­akce časopisu a portálu ChannelWorld vyhlašují 14. ročník ChannelWorld Awards, ankety a ocenění pro nejlepší IT distributory a IT výrobce uplynulého roku.

Stejně jako v předchozích ročnících bude anketa probíhat formou kvalitativního hodnocení a v našem dotazníku vás požádáme, abyste oznámkovali konkrétní aspekty obchodní spolupráce v roce, který si všichni budeme velmi dlouho pamatovat.

Ankety se může zúčastnit jakýkoliv partner aktivní na českém či slovenském trhu, bez ohledu na to, zda je tradičním resellerem, VAR, poskytovatelem služeb, systémovým integrátorem apod.

Proč se zapojit?

Vaše účast v anketě nerozhodne pouze o vítězích ocenění, ale především ukáže distributorům a výrobcům, jak je partnerská komunita spokojena s jejich výkonem a jaká jsou jejich slabá místa.

Jako poděkování za účast od nás navíc získáte roční předplatné magazínů ChannelWorld a Computerworld. Věříme, že to za těch cca. 10 minut strávených nad dotazníkem stojí!

Tlačítko níže vás přenese rovnou na první stránku hlasování. Více informací o aktuálním ročníku najdete na této stránce, výsledky předchozích ročníků jsou zde, pravidla soutěže potom zde.

Vaše hodnocení rozhodne o vítězích ChannelWorld Awards v následujících kategoriích. Letošní nominace najdete zde.

Český IT distributor roku 2020

Broadline distributor

Distributor s přidanou hodnotou

Specializovaný distributor

Slovenský IT distribútor roka 2020

Broadline distribútor

Distribútor s pridanou hodnotou

Výrobce roku 2020