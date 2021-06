Jaké sedlo má HPE na IoT koně?

Je dobé vidět, že po relativně dlouhém období, kdy se o internetu věcí psalo a mluvilo pouze ve spojení s budoucností, se situace změnila. IoT zařízení jsou již dnes běžnou součástí jak pracovního, tak i soukromého života. Je už celkem běžné mít doma chytrý termostat, hlasem ovládané žaluzie nebo mobilem řízený a konfigurovatelný robotický vysavač.

Ve firemním světě zjistíte, že při návštěvě supermarketu vás IoT senzor „zpozoruje“ a řekne, zdali kvůli omezení počtu lidí na prodejní ploše můžete či nemůžete vstoupit. V pěstírnách zeleniny zase umějí senzory zjistit vlhkost vzduchu ve skleníku a zajistit závlahu, nebo naopak zapnout odvětrávání a vlhkost snížit. Aby takto všechno fungovalo, jsou potřeba kvalitní IoT senzory a správný ovládací a analytický nástroj.

V HPE portfoliu najdeme spoustu produktů, které buď s IoT přímo souvisí, nebo se s IoT velmi dobře doplňují. Nemluvě o klasických serverech a úložištích, na kterých takový ovládací nebo analyzační nástroj běží.

Cesta může být cíl

Začněme zásadní technologií, a tou jsou přístupové body HPE Aruba, kterými IoT zařízení můžeme připojit do LAN sítě nebo do internetu. Pokud jste již doma připojovali nějaké zařízení, které by se dalo zařadit do kategorie IoT, pravděpodobně jste zjistili, že vašemu vysavači nebo chytré žárovce je jedno, co za AP/Wi-Fi router používáte. Prostě je v aplikaci nastavíte a IoT zařízení se o zbytek postará. Toto ovšem ve firemním prostředí neplatí. V tomto případě platí známé přísloví „I cesta může být cíl“. Na rozdíl od domácího prostředí, nejde při používání IoT zařízení pouze o výsledek, ale i o „cestu“.

Jako dobrý příklad lze využít v dnešní době velmi oblíbené osobní čtečky využívané v supermarketech ke scanování zboží rovnou při vkládání do košíku a poté k automatickému odbavení na pokladně. V tomto případě nejde provozovateli obchodu pouze o ušetření počtu pracovníků na pokladnách, ale třeba i o statistiku jaké produkty se prodávají. Tyto informace vám čtečka poskytne nehledě na to, jakou Wi-Fi používáte. Pokud je ale používaná Wi-Fi technologie HPE Aruba, jste schopni přidat ještě data o pohybu jednotlivých čteček.

Provozovatel je schopen zjistit, jakou trasu při nákupu využívá většina zákazníků a na ta nejfrekventovanější místa poté umisťovat promované zboží. Stejně je možné zjistit, jakou dobu průměrně zákazníci tráví u akčních produktů nebo jaká je průměrná doba čekání na volnou pokladnu. Poté je možné optimalizovat počet otevřených pokladem dle hodiny a dne v týdnu.

Zigbee jako součást balení

Monitorováním pohybu klientů ale možnosti Aruba Wi-Fi nekončí. Integrovanou součástí již téměř všech HPE Aruba access pointů je Zigbee radio. Pokud jste o této technologii nikdy neslyšeli, vězte, že je se jedná o velmi rozšířenou variantu propojení, specifickou pro IoT zařízení bez stálého napájení. K jakým účelům je možné jej využít?

Pokud zůstaneme u příkladu supermarketu, lze jej využít na chytré cenovky, které umožňují změnu cen za zboží v reálném čase. Umožňuje tedy obchodníkovi dvě hodiny před zavírací dobou zlevnit čerstvé pečivo nebo ovoce o 40 %, o hodinu později o 70 % atd. Jako další příklad je možné uvést Zigbee kompatibilní Assa Abloy zámky hotelových pokojů, které umožní vzdálené ovládání z recepce hotelu. Například v případě zabouchnutí karty od pokoje stačí hostovi pouze zavolat na recepci, autorizovat se a nechat si pokoj vzdáleně odemknout.

Ve výrobních a opravárenských podnicích ji lze využít k označení jednotlivých výrobků či zakázek a zjistit jejich pozici ve výrobním procesu. Toto velmi ulehčuje dohledání důležité zakázky a její následnou eskalaci.

V případě, že je Wi-Fi realizovaná na konkurenčních produktech, je potřeba pro využití Zigbee technologie pořídit další zařízení, takzvanou Zigbee gateway, které je často velmi nákladné. Je tedy důležité zopakovat, že Zigbee radio je již v ceně přístupových bodů HPE Aruba a poskytuje tedy vám, dodavatelům, konkurenční výhodu případně vyšší přidanou hodnotu pro zákazníka, než jsou schopni nabídnout vaši konkurenti s produkty jiných výrobců.

Ale co když zákazník pro ovládání IoT nevyužívá Zigbee, ale RF 868 MHz? I pro tyto případy máme řešení. Aruba umožňuje do přístupových bodů připojit USB dongle, který slouží k ovládání RF 868 MHz zařízení. Výhodou těchto senzorů je jejich dlouhá životnost na baterii v délce až 10 let.

Tato zařízení lze využít například na toaletách administrativních a veřejných budov pro oznámení docházejícího mýdla či toaletního papíru, případně jako počítadlo počtu použití toalety, aby se zajistila jejich pravidelná a efektivní dezinfekce.

Pokud tedy se zákazníkem připravujete projekt, jehož součástí budou IoT zařízení, určitě zvažte, zda nebude HPE Aruba to nejvhodnější řešení.

Zdroj: Tech Data