Editorial: Vychází nový ChannelWorld aneb Služby, software a security

Vážení čtenáři,

máme za sebou rok s koronavirem a velmi chmurnou zimu. Není snadné v této situaci hledat pozitiva, snad jen to, že poslední vlna nákazy začala konečně ustupovat a také začíná jaro, které nám snad přinese úlevu a trochu nové energie. Zasloužili bychom si to úplně všichni, od zdravotníků až po nás, kteří poslušně sedíme doma.

V oblasti IT nebude ani letos nouze o práci. Firmy, které v loňském roce nasadily nové technologie, aby si zajistily základní kontinuitu práce, je používají už rok, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby si na ně zvykly a přijaly je za své. Nyní přichází ideální chvíle na konsolidaci a posun uvažování od „aby to nějak fungovalo“ k „aby to fungovalo správně“. V otázce zabezpečení to platí dvojnásobně.

Problematice security jsme v tomto čísle věnovali Kulatý stůl a probrali jsme ji z pohledu vendorů, distributorů i partnerů. Závěry této diskuze jsou zajímavé a mnoho z nich je obecně platných pro celé odvětví IT, zejména co se týče potřeby adoptovat nové obchodní modely. Za poslední měsíce se nám zde ostatně vyrojilo mnoho příkladů, že řada globálních trendů definitivně dorazila i k nám.

Těmto příkladům se věnujeme v textech uvnitř čísla, ale jeden zde přesto zmíním, neboť jej považuji za nejviditelnější projev posunu ve smýšlení lokálních hráčů – eD system na své konferenci eD Expo uspořádal panelovou debatu o digitální transformaci spojenou s apelem na vzájemnou spolupráci partnerů. Pokud toto není dostatečný signál, že je načase tato témata začít brát skutečně vážně, tak nevím.

Milí čtenáři, příjemné jaro a novou krev do žil vám přeje

Matěj Čuchna, šéfredaktor

Zdroj: ChannelWorld