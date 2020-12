Editorial: Vychází nový ChannelWorld aneb Cloud, bezpečnost a pandemie

Vážení čtenáři,

zbývá zhruba měsíc do konce nejpodivnějšího roku v moderní historii, který přepsal veškerá zažitá pravidla. Nic není normální, všechno je jinak, a přestože jsme už nejspíš blízko uvedení účinné vakcíny, odkaz koronaviru už tu s námi zůstane navždy. Obrovské změny, které pandemie zčásti způsobila a zčásti urychlila, nás posouvají do neznáma a objem nezodpovězených otázek narůstá. Příští rok už snad nebude tak šílený, ale bezesporu bude zajímavý.

Tohle je naše poslední vydání v tomto podivném roce, takže už snad mohu prohlásit, že jej ChannelWorld přežil v relativním zdraví a za cenu jednoho sloučeného čísla, což je vzhledem ke všem okolnostem zanedbatelná oběť. Podle toho, co slýchám od vendorů a distributorů, se drtivá většina z vás rovněž dokázala přizpůsobit a poradit si v náročných chvílích během první vlny, která se bohužel ukázala být tréninkem na vlnu druhou. Doufám, že vytrváte i nyní.

Veškeré letošní dění určovalo po celý rok témata, na která jsme se zaměřovali. V běžném roce bychom v průběhu jednotlivých čísel zavítali do všech možných zákoutí trhu a podívali se, co je nového, letos mám pocit, že jsme snad kromě prvního čísla neřešili nic jiného než koronavirus a jeho dopady. Nejinak tomu bylo i v tomto vydání, které je z velké části věnováno cloudu, službám a novým obchodním modelům, jež se vlivem pandemie dostávají do popředí.

Doufám, že se mýlím, ale celkový obrázek, který vyvstává z našich závěrů, je poněkud chmurný. Pozice resellerů se zdá být ohrožována z mnoha stran, ať jde o velký e-tail, který si brousí zuby na B2B, či cloudové vendory, již dávají poměrně jasně najevo, kterým směrem se mají partneři vydat, a co se stane, když to neudělají. Indicií o tom, že se letos začal lámat chleba, je přehršle. Na druhou stranu, jak pravil Zbyszek Lugsch u Kulatého stolu, kdyby to bylo snadné, dělal by to každý. Držte se!

Milí čtenáři, v rámci možností klidné Vánoce a vše nejlepší do nového roku vám přeje

Matěj Čuchna,

šéfredaktor

