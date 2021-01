TP-Link uvádí sadu powerline adaptérů TL-WPA4226 KIT pro domácnosti

Společnost TP-Link představuje na trhu novinku v podobě AV600 Powerline Wi-Fi sady TL-WPA4226 KIT, která rozšíří dosah domácí Wi-Fi sítě, a to pod jedním názvem (SSID) a heslem.

Nová sada podle výrobce dokáže šířit datové připojení prostřednictvím rozvodů elektrické energie. Díky funkci automatické synchronizace Wi-Fi stačí stisknout dedikované tlačítko Wi-Fi Clone a SSID sítě i heslo se automaticky zkopírují ze stávajícího routeru.

Powerline set podporuje standard HomePlug AV2, který zajišťuje přenos dat až do rychlosti 600 Mb/s a vzdálenosti 300 metrů. Díky tomu lze Wi-Fi síť můžete rozšířit do všech míst v domácnosti, ve kterých je elektrická zásuvka.

Součástí adaptéru TL-PA4020P je také integrovaná elektrická zásuvka, do které lze připojit další elektrické zařízení. Powerline sada se zapojuje do stávající sítě formou Plug and Play.

Výrobce dodává, že poweline adaptéry lze díky aplikaci tpPLC Utility a tpPLC spravovat přímo z chytrého mobilního telefonu. V aplikacích je možní například nastavit rozvrh pro dostupnost Wi-Fi či vypnout a zapnout LED kontrolky na zařízeních.

Zdroj: TP-Link