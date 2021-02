TP-Link uvádí powerline adaptéry TL-PA7027P KIT, TL-WPA8631P a TL WPA8631P KIT

Společnost TP-Link představuje na trhu trojici nových powerline adaptérů. Konkrétně se jedná o modely TL-PA7027P KIT, TL-WPA8631P a TL WPA8631P KIT, které rozšiřují dosah Wi-Fi sítě po stávajících rozvodech elektrické energie.

Sada TL-PA7027P KIT je kompatibilní se zásuvkami standardu HomePlug AV2 a podle výrobce zvládne vyvinout rychlost přenosu dat až do 1 000 Mb/s. Součástí balení jsou i dva gigabitové porty.

Model TL WPA8631P KIT podle TP-Linku díky podpoře standardu AV1300 dokáže dosáhnout maximální rychlosti do 1 300 Mb/s. Vytvoří také dvoupásmovou síť Wi-Fi AC1200, jejímž prostřednictvím lze přenášet data v pásmu 5 GHz do rychlosti 867 Mb/s a v pásmu 2,4 GHz do rychlosti 300 Mb/s.

Všechny novinky jsou kompatibilní s technologií OneMesh od TP-Linku, díky které dokážou vytvořit jednotnou meshovou síť ve spolupráci s routerem a dalšími síťovými produkty v domácnosti.

K dalším podporovaným funkcím patří 2×2 MIMO pro několik simultánních připojení koncových zařízení při plné rychlosti, konfigurace Wi-Fi sítě jediným dotykem a automatická synchronizace Wi-Fi.

Zdroj:TP-Link