TP-Link uvádí dvoupásmový router Archer AX50 s podporou Wi-Fi 6

Společnost TP-Link představila nový dvoupásmový gigabitový router TP-Link Archer AX50 podporující nový standard Wi-Fi 6 (802.11ax). Novinka podle výrobce zrychlí domácí či kancelářskou bezdrátovou síť na maximum.

Podpora nového standardu Wi-Fi 6 znamená maximální rychlost připojení k internetu na úrovni AX3000, tedy do cca 3 000 Mb/s. Zatímco 2 402 Mb/s je dosaženo ve frekvenčním pásmu 5 GHz, dalších 574 Mb/s poskytne pásmo 2,4 GHz.

Nový standard zároveň zvyšuje kapacitu počtu koncových zařízení díky modulaci OFDMA, a to přibližně čtyřnásobně oproti routerům, které ji nepodporují. Uživatelé to mají poznat například na vyšší kvalitě video chatů, případně během hraní on-line her.

Archer AX50 disponuje čtveřicí externích antén s technologií beamformingu a spolehlivost připojení navyšuje také použití řešení Intel Home Wi-Fi Chipset, jež podle výrobce poskytuje extra výkon pro Wi-Fi 6 Gigabit+.

Novinka zároveň nabízí bezpečnostní technologii TP-Link HomeCare, jejíž součástí jsou nástroje rodičovské kontroly, integrovaný antivirus a také řešení kvality služeb pro volbu priority konkrétního zařízení.

Zdroj: TP-Link