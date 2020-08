TP-Link představuje mesh systém Deco X20 s podporou Wi-Fi 6

Společnost TP-Link přichází na trh s novým Wi-Fi mesh systémem Deco X20, jenž si klade za cíl posílit signál v okrajových částech pokrývaného prostoru. Podle výrobce navíc nabídne i vyšší rychlost, a to díky podpoře nejnovějšího bezdrátového standardu Wi-Fi 6.

Základní sada Wi-Fi Mesh systému TP-Link Deco X20 obsahuje dvě jednotky, v prodeji je i verze s třemi jednotkami. Levnější z obou řešení dokáže pokrýt signálem bezdrátového internetu plochu až 370 metrů čtverečních.

Tři kusy opakovačů podle TP-Linku pokryjí až 540 metrů čtverečních. Díky podpoře Wi-Fi 6 dosahuje maximální rychlost přenosu dat do 1 800 Mb/s, z toho ve frekvenčním pásmu 5 GHz do 1 201 Mb/s a v pásmu 2,4 GHz do 574 Mb/s.

Výrobce doplňuje, že díky modulaci OFDMA a technologii MU-MIMO dochází u mesh systému Deco X20 ke čtyřnásobnému navýšení kapacity a současnému přenosu k více zařízením (najednou k síti připojíte až 150 koncových zařízení).

Součástí mesh systému je též balík bezpečnostních funkcí TP-Link HomeCare vyvinutý ve spolupráci se společností Trend Micro. Ochrana zahrnuje antivirus, prioritizaci jednotlivých zařízení či pokročilou rodičovskou kontrolu.

Zdroj: TP-Link