SAP uvádí Customer Data Platform, platformu pro personalizovaný kontakt se zákazníky

Výrobce: SAP

SAP Více informací: https://www.sap.com/products/customer-data-platform.html

Společnost SAP představila na virtuální konferenci SAP Customer Experience Live řešení SAP Customer Data Platform, jež umožňuje podnikům definovat zákaznickou zkušenost napříč všemi odděleními, ať už jde o prodej, marketing nebo služby.

Řešení dle výrobce umožní firmám využít data o zákaznících v širším kontextu, včetně zapojení oddělení prodeje a zákaznických služeb. Podporuje personalizaci a umožňuje rozpoznat konkrétního zákazníka při každé interakci bez ohledu na právě použitý komunikační kanál.

Mezi hlavní přínosy SAP Customer Data Platform patří například možnost sjednotit veškerá zákaznická data bez ohledu na to, zda pocházejí ze systému CRM, od třetích stran, z online nebo offline zdrojů.

Zároveň podporuje ochranu soukromí; podle SAPu ošetřuje například otázky slučování zákaznických dat a zajišťuje, aby určité operace probíhaly pouze se souhlasem zákazníků a byly přitom splněny legislativní i další regulační požadavky.

Platforma SAP CDP v neposlední řadě nabízí segmentaci dat a poskytuje nástroje, které umožňují i z velkých objemů dat získat v reálném čase užitečné informace o chování a preferencích zákazníků.

Do platformy jsou rovněž zahrnuta řešení SAP Customer Identity and Access Management a SAP Enterprise Consent and Preference Management, která zajišťují zabezpečení digitálních profilů zákazníků a jejich soulad s regulačními předpisy.

Zdroj: SAP