QNAP uvádí TL-D800C a TL-R1200C-RP, nové modely úložné jednotky JBOD USB 3.2 Gen 2

Společnost QNAP Systems představila dva modely úložné jednotky JBOD USB 3.2 Gen 2 typu C, 8pozicový desktopový model TL-D800C a 12pozicový model s montáží do racku a redundantním napájecím zdrojem – TL-R1200C-RP pro NAS, PC a servery.

Víceúčelové zařízení TL USB JBOD lze dle výrobce použít k rozšíření úložného prostoru QNAP NAS a také může sloužit jako úložiště pro PC a NAS. QNAP také vyzdvihuje, že novinka nabízí sdílení souborů napříč platformami.

Výrobce dále uvádí, že uživatelé systémů Windows, Mac a Ubuntu mohou pomocí desktopového nástroje QNAP JBOD Manager rychle získávat a zobrazovat informace o stavu JBOD, zdraví, rychlosti otáčení ventilátoru a kontrolovat aktualizace firmwaru.

Balíček TL-D800C a TL-R1200C-RP obsahuje jeden kabel USB Gen 2 typu C – typu A, přičemž uživatelé si mohou dokoupit další kabel USB Gen 2 typu C – USB Gen 2 typu C pro hostitele s rozhraním typu C.

QNAP vyzdvihuje, že díky vzdálenému přenosu souborů a funkci plug and play jednotky JBOD může TL USB JBOD přesunutý na jiné místo okamžitě pracovat s hostitelským zařízením běžícím na stejném operačním systému.

Uživatelé mohou také každý disk využívat jako samostatný externí úložný prostor. Nejnovější zařízení TL USB JBOD podporuje 3,5" nebo 2,5" HDD nebo SSD SATA 6 Gb/s a model s montáží do racku nabízí redundantní napájecí zdroj pro zajištění nepřetržitého provozu systému.

Dostupnost

Nové modely QNAP TL-D800C a QNAP TL-R1200C-RP budou brzy k dispozici.

Zdroj: QNAP Systems