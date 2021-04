OnePlus uvádí vlajkovou řadu chytrých telefonů OnePlus 9

Výrobce: OnePlus

Společnost OnePlus představila svoji nejpokročilejší řadu chytrých telefonů OnePlus 9 – dvě nové vlajkové lodi OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro. Výkonnější z dvojice nabízí navíc například odolnost vůči vodě a prachu s certifikací IP68.

Hasselblad Camera for Mobile podle výrobce přináší několik zásadních změn v tom, co dokáží fotoaparáty ve smartphonu. Soustřeďují se kolem nového standardu podání barev – Natural Color Calibration with Hasselblad – a prémiového hardwaru pro vylepšenou kvalitu obrazu.

Hlavní fotoaparát OnePlus 9 Pro s rozlišením 48 MP je vybaven na zakázku navrženým senzorem IMX789 se snímačem 1/1,4” vyvinutým ve spolupráci se společností Sony. Objektiv využívá technologie 2x2 OCL (“on-chip lens”), 12bitový RAW formát, duální nativní ISO a DOL-HDR.

Ultraširoký fotoaparát modelu OnePlus 9 Pro 50MP využívá snímač 1/1.56” Sony IMX766 pro vylepšenou kvalitu obrazu a nižší šum. Objektiv Freeform Lens využívá řadu korekcí dopadajícího světla, čímž zkreslení na okraji fotografií snižuje na přibližně 1 %.

Teleobjektiv s rozlišením 8MP na OnePlus 9 Pro nabízí 3.3x zoom s optickou stabilizací pro snížení rozmazání, maximálně pak 30x přiblížení při využití digitálního zoomu. Speciální černobílý snímač spolupracuje také s hlavním fotoaparátem OnePlus 9 Pro a přidává detaily do černobílých fotografií.

Telefony řady OnePlus 9 také nabízejí vysoký výkon díky nejnovějšímu procesoru Qualcomm Snapdragon 888, displeji Fluid 2.0 s hodnocením DisplayMate A+ a ultrarychlému nabíjení Warp Charge 65T a Warp Charge 50 Wireless.

Dostupnost a cena

Chytré telefony OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro jsou k dispozici od 1. 4. 2021 za doporučenou cenu 19 299 Kč, resp. 24 999 Kč.

Zdroj: OnePlus