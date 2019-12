HyperX představuje klávesnici Alloy Origins Core s mechanickými spínači

HyperX, herní divize společnosti Kingston, představila nový přírůstek do řady herních klávesnic – model Alloy Origins Core. Klávesnice disponuje mechanickými spínači, které dle výrobce nabízí životnost až 80 milionů stisknutí.

Novinka je vybavena RGB podsvícením s pěti různými úrovněmi jasu. Klávesnice je navíc upevněna v pevném hliníkovém rámu pro větší výdrž a stabilitu. Součástí jsou i USB kabely typu C a A (odnímatelný).

Klávesnice má díky absenci numerické klávesnice kompaktní rozměry a dále disponuje módem Custom Game Mode, jenž uživatelům umožňuje vybrat klávesy, které jsou při hraní funkční a které se deaktivují.

HyperX dodává, že hráč si klávesnici mimo jiné může nastavit do jednoho ze tří úhlů pro lepší komfort a ukládat svá nastavení do makro knihovny. Součástí je i paměť, do níž lze uložit až tři profily Alloy Origins, které lze vytvořit v rozhraní HyperX Ngenuity.

Nechybí ani funkce 100% anti-ghosting a N-key rollover, díky kterým je klávesnice dle výrobce vhodná pro intenzivní hraní počítačových her.

Dostupnost

Klávesnice HyperX Alloy Origins Core je již dostupná s limitovanou dvouletou zárukou.

Zdroj: HyperX