Epson představuje kompaktní tiskárny 3v1 SureColor SC-T3100M a SC-T5100M

Společnost Epson uvádí na trh tiskárny SureColor SC-T3100M a Surecolor SC-T5100M 3v1 pro firmy, které potřebují multifunkční velkoformátové tiskárny, ale jejich pracovní prostor je omezený.

Kompaktní 24" a 36" tiskárny jsou dle výrobce vhodné pro technické výkresy, tisk souborů CAD, geoinformačních map GIS a široké škály grafických materiálů pro maloobchod a pohostinství.

Tiskárny této série umožňují skenování do rozlišení 600 dpi s vkládáním shora do skeneru, který reprodukuje dokumenty do mnoha formátů a odesílá do různých cílových zařízení; umožňují také změnu měřítka kopírovaných dokumentů.

Epson vyzdvihuje, že novinky byly navrženy pro použití v prašném prostředí – před prachem je chráněna jak kvalita tisku, tak vnitřní komponenty, proto jsou vhodným řešením například pro kanceláře na staveništích.

Tiskárny SC-T3100M a SC-T5100M jsou podporovány platformou Epson Cloud Solution Port. Ta je k dispozici zdarma a umožňuje uživatelům aktualizovat a monitorovat zařízení na několika místech, od výrobní dílny až po vzdálená pracoviště.

Na celou dobu životnosti produktu je jeho součástí rovněž bezplatná uživatelská licence k portálu Canva, návrhářskému nástroji s 1 000 dostupných hotových šablon a tiskovým rozhraním pro tiskárny Epson.

Dostupnost

Tiskárna Epson SureColor SC-T3100M bude k dispozici od prosince 2020 a tiskárna Epson SureColor SC-T5100M bude dostupná od jara 2021.

Zdroj: Epson