Axis představuje trojici kopulovitých IP kamer s podporou hlubokého učení

Výrobce: Axis Communications

Axis Communications Distributoři ČR: ADI Global Distribution, Tech Data

ADI Global Distribution, Tech Data Distributoři SR: ADI Global Distribution, Tech Data

ADI Global Distribution, Tech Data Cena: dle modelu

dle modelu Více informací: http://www.axis.com/

Společnost Axis Communications uvádí na trh tři nové mini kopulovité IP kamery (M4216-LV, M4216-V a M4308-PLE) určené k diskrétnímu videodohledu, které podporují analytické kamerové aplikace založené na hlubokém učení.

Všechny tři novinky mají podle výrobce diskrétní design, a v případě potřeby je lze snadno nabarvit, aby ještě lépe splynuly se svým okolím. K dispozici je také široká škála doplňkového příslušenství.

Kamery jsou vybaveny HDMI portem pro přímý výstup např. na veřejné monitory v prodejně, nabízejí také možnost přidat audio pomocí AXIS T61 nebo využít I/O rozhraní pro další periferie.

Díky technologii širokého dynamického rozsahu (WDR) zajišťují kamery jasný obraz i ve složitých světelných podmínkách. Kamera M4216-LV je navíc vybavena technologií Axis OptimizedIR, která zajišťuje čistotu a ostrost obrazu s IR přísvitem i v naprosté tmě.

Diskrétní IP kamera M4308-PLE disponuje rozlišením 12 MPx a technologiemi Lightfinder a Forensic WDR pro kvalitní obraz i v náročných světelných podmínkách. Dohled v naprosté tmě pak zajišťuje IR přísvit.

Zvolit lze buď pokrytí v plném rozsahu 360°, nebo záběr v úhlu 180°, a to ve vnitřních i venkovních prostorech. Technologie Sharpdome se postará o to, aby byl obraz vysoce kvalitní a ostrý nehledě na to, zda se objekty nacházejí uprostřed záběru, nebo na jeho okraji.

Novinka v neposlední řadě nabízí čtyři zabudované digitální mikrofony s technologií zdůraznění hlasu a také procesor hlubokého učení k využití pokročilé videoanalytiky od Axisu nebo třetích stran.

Dostupnost a cena

Nové kamery budou dostupné ve čtvrtém čtvrtletí 2021:

model Axis M4216-V za doporučenou koncovou cenu 11 500 Kč ,

za doporučenou koncovou cenu , model Axis M4216-LV za doporučenou koncovou cenu 12 900 Kč a

za doporučenou koncovou cenu a model Axis M4308-PLE za doporučenou koncovou cenu 24 500 Kč.

Zdroj: Axis Communications