Asus ROG představuje herní notebook Zephyrus S17 s výklopnou klávesnicí

Divize Republic of Gamers (ROG) společnosti Asus uvedla model ROG Zephyrus S17, prémiový herní notebook s výklopnou opticko-mechanickou klávesnicí, jež podle výrobce zajišťuje vynikající chlazení.

Novinka je vybavená procesorem Intel Core i9-11900H 11. generace schopným využívat až 90 W napájení, který může být doplněn až grafickým procesorem pro laptopy NVIDIA GeForce RTX 3080, který s funkcí Dynamic Boost využije až 140 W.

Komponenty jsou navíc podporované inteligentními technologiemi chlazení ROG. Klávesnice se vyklopí až do úhlu 5°, díky čemuž vytváří otvory, které umožňují chladicímu systému AAS Plus s ventilátory Arc Flow tiše nasávat chladicí vzduch do notebooku.

Velká 17palcová obrazovka podle Asusu poskytuje volbu ze dvou panelů: WQHD displej s Advanced Optimus a G-SYNC pro vyšší snímkovou frekvenci nebo 4K verze s lepšími detaily a Adaptive-Sync.

Systém šesti reproduktorů s duálními basovými měniči s potlačením vibrací umožňuje uživatelům užívat si Hi-Fi zvuk i na cestách. Možnosti úložiště, včetně RAID sestavy tří disků HyperDrive Ultimate SSD, nabízejí rychlý přístup k hrám a médiím.

Dostupnost a cena

Herní notebook Asus ROG Zephyrus S17 je k dispozici od 21. 6. 2021 za doporučenou cenu začínající na 102 990 Kč.

Zdroj: Asus