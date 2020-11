Zebra systems: řešení SolarWinds RMM nově s nástrojem pro ochranu koncových bodů

Společnost Zebra systems oznámila dostupnost nového nástroje SolarWinds Endpoint Detection and Response (EDR) v rámci řešení SolarWinds RMM (Remote Monitoring and Management).

Integrace nástroje umožňuje poskytovatelům IT služeb a MSP firmám nově nabízet zákazníkům pokročilé služby IT bezpečnosti z prostředí svého řešení pro monitoring a správu zákaznických IT z jedné centrální obrazovky.

SolarWinds EDR představuje nástroj, který s podporou umělé inteligence detekuje bezpečnostní hrozby včetně ransomwaru a zero day útoků a automaticky rozhoduje o nastavených způsobech jejich neutralizace.

Využívá analýz prováděných téměř v reálném čase bez potřeby nejnovějších signatur a autonomně volí nejlepší řešení incidentů na koncových bodech, jež v průběhu času dále vylepšuje. Poskytuje přehledné reporty včetně forenzních informací k pochopení nových hrozeb.

Díky integraci s řešením SolarWinds RMM nabízí SolarWinds EDR možnosti automatizace a přehledného reportování, redukuje úroveň bezpečnostních incidentů v rámci monitorovaných zákaznických infrastruktur a minimalizuje jejich výpadky v důsledku kybernetických útoků. Zároveň šetří čas techniků, kteří nemusejí tak často vyjíždět k zákazníkům řešit incidenty.

„Nové kybernetické hrozby vznikají každý den a organizace nemají čas a mnohdy ani nástroje na jejich studování či úspěšnou obranu,“ řekl Zdeněk Bínek, ředitel společnostiZebra systems.

„Poskytovatelé IT a MSP služeb nyní posílením IT bezpečnosti v rámci řešení SolarWinds RMM získávají další vrstvu ochrany, kterou mohou těmto organizacím nabízet a zlepšit provozní dostupnost jejich IT prostředí.“

Vzdálená správa a monitorování SolarWinds RMM usnadňuje MSP organizacím poskytovat špičkové IT služby v řádu hodin, nikoli týdnů či měsíců.

Poskytovatelé IT služeb získávají vysoký výkon, integrované funkce a integrovanou podporu, kterou dnes potřebují pro poskytování podpory a ochranu zákazníků již od prvního dne. MSP poskytovatelé si mohou produkt včetně nově integrovaného nástroje SolarWinds EDR vyzkoušet na 30 dní zdarma na stránkách https://www.zebra.cz/vyzkouset/solarwinds-rmm/

Více informací o portfoliu SolarWinds MSP dostupném u společnosti Zebra systems je k dispozici na: https://www.zebra.cz/solarwinds-produkt/.

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.