ZEBRA SYSTEMS nabízí efektivní vzdálený přístup s využitím řešení SolarWinds MSP

S ohledem na rostoucí poptávku zákazníků po službách typu „as-a-service“ nabízí ZEBRA SYSTEMS českým a slovenským MSP poskytovatelům efektivní vzdálený přístup na platformě SolarWinds MSP, dodavatele IT řešení pro poskytovatele služeb (MSP). V rámci řešení SolarWinds RMM (Remote Monitoring and Management) mohou MSP získat centralizovanou sadu nástrojů pro okamžitou správu a vzdálený monitoring s cloudovým managementem.

Vzdálená správa a monitorování SolarWinds RMM usnadňuje MSP organizacím poskytovat špičkové IT služby v řádu hodin, nikoli týdnů či měsíců. Poskytovatelé IT služeb získávají vysoký výkon, integrované funkce a integrovanou podporu, kterou dnes potřebují pro poskytování podpory a ochranu zákazníků již od prvního dne. MSP poskytovatelé si mohou produkt vyzkoušet na 30 dní zdarma na stránkách https://www.zebra.cz/vyzkouset/solarwinds-rmm/

„Podle společnosti Forbes patří poskytování IT služeb typu „as-a-service“ mezi pět nejdůležitějších technologických trendů příštích 12 měsíců,“ řekl Zdeněk Bínek, ředitel společnosti ZEBRA SYSTEMS. „S neustávající pandemií COVID-19 a nutností sociálního odstupu cítí IT firmy silný růst poptávky po cloudových IT službách. Jsem proto rád, že jim nyní můžeme vyjít vstříc jedním z nejlepších produktů dostupných na trhu, včetně možnosti jeho nezávazného vyzkoušení.“

V oblasti bezpečného vzdáleného přístupu nabízí řešení SolarWinds RMM následující důležité funkčnosti:

Rychlý a bezpečný přístup k zařízení zákazníka bez potřeby jeho asistence

Nahrávání a archivace servisního zásahu pro budoucí potřeby hodnocení kvality či školící účely

Brandování a přizpůsobení řešení konkrétním potřebám MSP a jeho zákazníků

Multiplatformní podpora včetně prostředí Windows, Mac, Linux, iOS a Android

Přístup technické podpory k zákaznické infrastruktuře z mobilních zařízení

Více informací o portfoliu SolarWinds MSP dostupném u společnosti ZEBRA SYSTEMS je k dispozici na: https://www.zebra.cz/solarwinds-produkt/.

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.