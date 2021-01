Xiaomi Redmi 7 je skvělý, cenově dostupný mobilní telefon

Velikost úložiště Xiaomi Redmi 7

Úložiště dat má velice slušnou kapacitu, která činí 64 GB. To je opravdu velký prostor pro mnoho aplikací či fotografií. Kapacitu modelu Xiaomi Redmi 7 je možné z různých důvodů navýšit pomocí microSD karty. Pokud jste teda zvyklí používat opravdu hodně aplikací a ukládat množství souborů, využijte tuto možnost. Takže v tuto chvíli vám velikost úložiště už nemusí vůbec dělat hlavu.

Obrazovka a fotoaparát Xiaomi Redmi 7

Hraní her a sledování videí si na tomto telefonu skutečně užijete, a to díky velikosti jeho displeje, která dosahuje 6,26 palců. Klidně na něm můžete napsat i pracovní dokumenty. Co se týče fotoaparátu, budete také příjemně překvapeni. Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu je 12 MP, rozlišení předního je 8 MP, takže s ním pořídíte skvělé selfie.

Displej pokrývá skvělých 86,83 % plochy zařízení. V horní liště se ukrývá selfie kamerka a kapkovitý výřez. Displej je ochráněn sklem Corning Gorilla Glass 5, což je v této cenové relaci opravdu nadstandard.

Výdrž baterie Xiaomi Redmi 7

Kapacita baterie vás také velice příjemně překvapí, jelikož je 4000 mAh, což je na telefon této cenové třídy opravdu úctyhodné číslo. S přehledem tento telefon vydrží až 2 dny běžného užívání. A to je opravdu skvělá výhoda tohoto mobilního telefonu, hlavně pokud jste třeba na služební cestě a nemáte možnost si přes den nikde nabít telefon.

Xiaomi Redmi 7 se řadí mezi ty nejlepší varianty ve své cenové třídě.

