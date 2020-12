Xiaomi Mi 9 jako telefon se skvělým fotoaparátem a mnoha výhodami

Vybavení Xiaomi Mi 9

Na co se můžete těšit, je nastavení zadní kamery, která disponuje 48MP snímačem, teleobjektivem a širokoúhlým objektivem. Samozřejmostí je senzor otisků prstů, což je skvělý způsob zabezpečení. Co na nás udělalo na Xiaomi Mi 9 největší dojem, je prakticky bezrámečkový displej. Telefon má elegantní štíhlé kovové tělo, které je pokryté ochranným sklem.

Xiaomi Mi 9 fotoaparát

Xiaomi Mi 9 je první telefon od Xiaomi, který má tři zadní kamery. K primárnímu fotoaparátu s rozlišením 48 MP f / 1,75 je připojen 16MP ultraširoký objektiv a 12MP teleobjektiv, který nabízí 2x optický zoom. Mi 9 spoléhá na pixelové binování, aby poskytoval 12MP fotografie z primárního fotoaparátu, což umožňuje senzoru zachytit více detailů a snížit šum. Vpředu získáte 20MP modul. Společnost Xiaomi debutovala se stabilizací na 4 osách na Mi 5 před třemi lety.

Společnost Xiaomi v posledních letech značně investovala do výpočetní fotografie a Mi 9 má v hledáčku přepínač AI. Ten automaticky vylepšuje barvy podle scenérie – což je ve výsledku znatelný rozdíl.

Displej Xiaomi Mi 9

Displej má velikost 6,39 palců, což je opravdu příjemná velikost pro sledování filmů a hraní her. Příjemně vás také překvapí jas a čistota barev, která rozhodně předčí jeho cenu. Máte možnost si vybrat hned z několika stylů pozadí, když necháte zapnutý režim Always On, takže jeho design můžete stále střídat. Je možné jednotlivé pozadí nastavit i na určité časové úseky.

Telefon je k dostání ve více elegantních barevných provedeních.

