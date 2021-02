World of Tanks: Tankové bitvy pro milovníky zbraní a historie

Legendární hra s válečnou tématikou

Mezi MMO free-to-play hrami je World of Tanks legendou. O její oblíbenosti svědčí také 180 milionů aktivních hráčů, kteří se probíjejí bitevním polem ve Velké válce nebo útočí na nepřátele v Druhé světové válce, Korejské nebo Vietnamské válce. Hra totiž nabízí kromě samotného hraní také pohled do historie vojenství. Je možné si ji zahrát úplně zadarmo. Ovšem není špatné mít prémiový účet, s nímž získá hráč výhody navíc.

Čtyřicet map a skutečné scenérie

Ve hře World of Tanks může hráč hrát na 40 mapách, kde jsou věrně vykreslené skutečné scenérie, které o to více vtáhnou do děje. Správnou atmosféru pak dodává vhodně zvolená hudba s válečnou tématikou. Komu učarovalo vojenství a zbraně, přijde si při hraní této hry opravdu na své. Nechybí napětí, taktizování a souboje tanků. Hrát je možné za jedenáct států, mezi nimiž nechybí ani Československo. A k dispozici je více než 600 tanků všech variant – lehký, střední, těžký. Jsou tu také stíhače tanků a dělostřelectvo, se kterými si utkáte v různých typech bitev. Za soupeře budete mít hráče z celého světa, a zahrát si tak můžete se svými kamarády a vytvářet týmy, se nimiž porazíte nepřítele.

World of Tanks Shop

Prémiové produkty nejsou k dispozici zdarma tak jako celá hra, ty si lze však zakoupit ve World of Tanks Shopu. Získáte tak speciální tanky nebo lepší vozidla, s nimiž bude hra ještě zábavnější. Popularitu získal také prémiový účet, jenž umožňuje za bitvy získat více peněz. Díky nim se pak dostanete také k lepším vozidlům.

Která tanková bitva je vaše nejoblíbenější?

