Vyrobeny první kusy X-Diablo s NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Společnost AT Computers má vyrobeny první počítače X-Diablo s novou grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Pod svou herní značkou vyrobilo ATC první kusy s touto grafickou kartou nové generace navazující na už vydané GeForce RTX 3070, 3080 a 3090.

Konkrétně v sestavě X-Diablo Gamer X510 3060. Další komponenty jsou neméně špičkové – procesor Intel Core i5-10400F, paměť HyperX 16GB, SSD Kingston 1TB M.2 NVMe, základní deska GIGABYTE B460 AORUS, Windows 10.

To vše zabalené do obrandované skříně Fractal s tradičními X-Diablo drápy. Do ATC již reselleři mohou posílat objednávky, a to pod kódem 11554205. Koncová cena je 32 990 Kč vč. DPH.

„Jsme nadšeni, že v dostatečném předstihu před Vánoci přicházíme s prvními vyrobenými kusy X-Diablo postavenými na nejnovější grafické kartě NVIDIA,“ uvedl Petr Rakus, jenž má značku X-Diablo u ATC na starosti.

„Zákazník si tak přijde nejen na špičkový, dokonale vyladěný herní stroj, jak je u X-Diablo automatické, ale i na požitek z výkonu karet GeForce RTX 3060 Ti a podpory nejmodernějších funkcí jako jsou např. ray tracing a DLSS,“ dodal.

Zdroj: AT Computers

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.