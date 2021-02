Účetní program vám usnadní podnikání

Účetní program má široké využití

Správný účetní program by měl mít hlavně všechny náležitosti, které využijete ke svému podnikání, a neměl by vás zatěžovat ničím navíc. Ty nejlepší programy si můžete sami sestavit dle vašich potřeb, a tak máte na výběr, zda do svého programu zakomponujete:

daňovou evidenci,

skladovou evidenci,

knihu jízd,

elektronickou evidenci tržeb,

adresáře,

fakturace a mnoho dalšího.

Nemějte žádné starosti se zaměstnanci

Účetní program podpoří též starost o zaměstnance. Dokáže vést mnohé personální agendy. Se zaměstnanci bývá mnohdy potíž, protože si musíte pohlídat všechny jejich náležitosti – i to, jak dochází na pravidelné lékařské prohlídky. Ty jsou uskutečňovány pouze jednou za čas, a tak se špatně hlídá, zda má každý zaměstnanec včas provedenou řádnou prohlídku. S tímto problémem vám pomůže například účetní program Pohoda, který tyto náležitosti hlídá za vás.

Změny v legislativě pohlídá za vás

Od účetního programu však můžete očekávat i mnohem víc. V České republice se velmi často mění legislativa. Časté změny probíhají nejen v GDPR nebo obávaném BOZP, ale i v mnoha dalších bodech, v nichž bývá často problém pro obyčejného živnostníka se zorientovat. Dobrý program bude veškeré změny hlídat za vás, a to díky aktualizacím. Kromě účetního programu Pohoda ovládá tuto skvělou vlastnost například i program Money S3.

Do účetního programu by měl investovat každý, kdo podniká, protože jsou to dobře utracené peníze. Předejdete tak řadě nepříjemností.

