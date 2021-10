U ATC 33% sleva na Game Pass for PC

Užijte si tak přístup k více než 100 vysoce kvalitních her pro PC, přičemž nové hry jsou přidávány neustále. Součástí je také členství ve službě EA Play pro PC, takže si můžete zahrát oblíbené tituly jako je FIFA, NHL, Battlefield mezi prvními!

Game Pass for PC na 3 měsíce za akční cenu získáte pouze při koupi PC herního příslušenství anebo PC komponent, jejichž odhadovaná koncová cena je minimálně 29,99 €.

Akce se vztahuje se na tyto produkty - headsety | myši | klávesnice | sety klávesnic a myší | Xbox ovladače pro PC | gamingové grafické karty pro PC | high-endové CPU | gamingové PC monitory | herní PC a NB.

Zboží je nutno objednat pouze přes web – v případě koupě oprávněného produktu web nabídne možnost přidat Game Pass for PC za akční cenu. Game Pass for PC získáte za sníženou cenu rovnou na faktuře. Platnost akce je do 31. 12. 2021.

Bude-li zboží objednáno v rámci promo akce, ale nebude skladem, nelze GamePass for PC se slevou při pozdější fakturaci dodat. Z akce jsou vyloučeni managed partneři Microsoftu.

Narazíte-li na položku splňující pravidla akce, ale Game Pass for PC nebude automaticky na webu nabídnut, kontaktujte svého obchodníka v AT Computers před fakturací!

Více informací o akci najdete zde https://www.atcomp.cz/downloads/mailing/2021/2110cz/18_11240e878fca/a4/index.htm.

ATC & Microsoft team

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.