Termální kamery disponují funkcemi umělé intelligence!

V minulosti jsme byli zvyklí na termální kamery, které fungují na bázi termografického spektra, které barevně rozlišuje objekty ve snímané scéně dle teploty jejich povrchu. Tyto kamery však prošly technologickým vývojem. V současnosti můžete již zvolit kamery, které disponují hybridním čipem a nabízí funkce umělé intelligence, které z "hloupých kamer" činí kamery inteligentní.

Taková kamera pak nabídne např. funkce detekce požáru, detekci kouření nebo třeba detekci telefonování. Těmito funkcemi disponuje základní série termálních kamer Dahua pod názvem Eureka. Již samotný název znamená “novou cestu”, která popisuje vývoj v termovizi a k posunu technologie od pasivního snímání scény k aktivnímu varování/detekci za použití AI funkcí v kamerách.

Kamery ze série Eureka jsou vybaveny duálním čipem - vizuálním a termálním. Termální čip, jehož rozlišení je 256x192 významně zlepšuje citlivost a přesnost detekce. Vizuální část čipu disponuje rozlišením 4 Mpix; dostanete tak vyšší kvalitu obrazu a vyšší výkon při snímání. Termální čip si můžete představit jako barevný obraz, kde jsou jednotlivé teplotní rozdíly vyznačeny barevnou škálou; na druhé straně vizuální čip pak vidí scénu v klasickém zobrazení.

U série termálních kamer Eureka můžete zvolit formu zobrazení/snímání– například fusion mód, který spojuje termální a vizuální obraz do jednoho snímku, černobílý mód, kdy se teplota zobrazuje od nejchladnějšího (černého) místa až po nejteplejší místa (výrazná bílá), anebo můžete zvolit klasický duhový mód, kdy rozlišíte scénu na základě teploty povrchu snímaných objektů v barevné škále- toto barevné spektrum si můžete nastavit dle individuálních požadavků.

Umělá intelligence v kamerách

Ke kamerám přibyly inteligentní funkce, které povýšily jejich funkčnost o řád výše a můžeme tak s kamerou pracovat na bázi pravidel, kdy kamera při porušení pravidel varuje narušitele vizuálně i zvukově, aby upustil od neoprávněného jednání.

Kamery díky umělé inteligenci dokáží rozpoznat různé typy objektů, a filtrovat je pro spuštění alarmové události. Díky tomu dochází ke snížení falešných poplachů v podobě pohybu zvěře nebo povětrnostních podmínek, které tak nezapříčiní vznik alarmové události bez opodstatněného důvodu.

Jaké inteligentní funkce vám kamera vlastně nabídne? Detekci požáru až do vzdalenosti 30 m, detekci kouření, detekcí telefonování v nebezpečném prostředí (např. benzínové pumpy), ale primárně ochranu perimetru při dlouhých detekčních vzdálenostech (solární elektrárny a jiná volná prostranství). Detekční rozsah samozřejmě závisí na velikosti objektivu a podmínkách v místě instalace (u 10mm objektivů je to 75 metrů u osob a až 200 metrů u vozidel).

Výhody termálních kamer

V případě, že potřebujete rozpoznat ve snímané scéně narušitele a podmínky pro snímání jsou zhoršené (tma, mlha, déšť) se může stát, že klasická kamera nerozpozná špatně viditelný objekt. Termální kameru však neošálíte! Termokamery detekují teplo, a to i nepatrné teplotní rozdíly a odhalí tak vetřelce při jakémkoli osvětlení.

Další výhodou je vybavení kamery audiovizuálním alarmem, který varuje narušitele, a to jak v podobě vizuálního odstrašení v podobě blikajícího světla nebo zvukovou signalizací nebo kombinací obojího. Push notifikace jsou pak zaslány bezpečnostním pracovníkům k zajištění rychlé reakce, do Dahua mobilní aplikace, emailu, nebo dohledového centra ve formě události s následnou reakcí. Kromě sirény je možné nahrát vlastní zprávu, která se při porušení daného pravidla jako je například vstup do oblasti nebo zákaz telefonování v danou chvíli přehraje.

Přesvědčte se sami a kontaktujte vašeho distributora kamerových systémů pro více informací. Určitě nebudete litovat.

Podívejte se na ukázku použíti termální kamery v praxi na https://adiglobalacademy.cz/zaznamy.

Mini Hybrid Eyeball Camera Series Termální rozlišení: 256×192

Termální objektiv: 2/3.5/7mm

Viditelné rozlišení: 4MP

Viditelný objektiv: 3/4/8mm

Překročení čáry & Vstup do oblasti

Detekce požáru & Alarm

Trasování Studeného & Teplého bodu

Klasifikace člověka & vozidla

Detekce kouření

Detekce telefonování

Krytí IP67

Mini Hybrid Bullet Camera Series Termální rozlišení: 256×192

Termální objektiv: 3.5/7/10mm

Viditelné rozlišení: 4MP

Viditelný objektiv: 4/8/12mm

Překročení čáry & Vstup do oblasti

Detekce požáru & Alarm

Trasování Studeného & Teplého bodu

Klasifikace člověka & vozidla

Detekce kouření

Detekce telefonování

Krytí IP67

