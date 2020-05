Společnost macmon secure expanduje do ČR prostřednictvím VUMS DataCom

Česká společnost VUMS DataCom se sídlem v Praze poskytuje rozsáhlé odborné znalosti v oblasti IT bezpečnosti již více než 25 let. V rámci přípravy na toto nové partnerství navštívili koncem roku 2019 čtyři odborníci společnosti VUMS DataCom Berlín, aby se účastnili komplexního školení řešení macmon kontroly přístupu do sítě (NAC).

Rozhraní s řešením Greenbone poskytuje pro zákazníky VUMS DataCom přitažlivou přidanou hodnotu

Podle Ondřeje Desenského z VUMS DataCom: „Za posledních více než dvacet let si naše společnost vybudovala silný tým odborníků, jehož hlavní odborností je především oblast bezpečnosti IT. Jedním z řešení, na které se nejvíce spoléháme, je Greenbone Security Manager (GSM) od společnosti Greenbone Networks. Toto řešení identifikuje bezpečnostní mezery ve firemních IT systémech a vyhodnocuje jejich potenciální riziko. Společnost macmon nabízí vynikající možnosti rozhraní s předními security produkty včetně Greenbone. macmon NAC umožňuje Greenbone Security Manageru skenovat nové koncové body vstupující do podnikové sítě a pravidelně hodnotí jejich stav pro účinnou ochranu sítě. Jsme přesvědčeni, že to pro naše zákazníky bude významná přidaná hodnota.“

macmon NAC smart je ideální pro malé a střední české podniky

Christian Bücker, generální ředitel společnosti macmon secure GmbH, dodává: „Na podzim roku 2019 jsme představili macmon NAC smart, který je speciálně přizpůsoben potřebám malých a středních podniků. To nám umožní vyplnit mezeru na trhu v České republice s vynikajícím potenciálem v SME sektoru. Díky mnohaletým zkušenostem společnosti VUMS DataCom v oblasti IT bezpečnosti a jejich rozsáhlé prodejní síti očekáváme rychlé výsledky.“

VUMS DataCom předpokládá výrazný nárůst zájmu o produkty ze sektoru bezpečnosti sítí v nadcházejících měsících z důvodů koronavirové krize. VUMS DataCom specialisté poskytují poradenství zaměřené na model zero-trust, což je bezpečnostní koncepce založená na principu nulové důvěry ke každému zařízení, uživateli nebo služby uvnitř i vně vlastní sítě. Model vyžaduje rozsáhlá opatření nutná k ověření všech uživatelů a služeb a ke sledování síťového provozu. Ondřej Desenský věří, že: „macmon bude perfektním doplňkem našeho portfolia.“

Zdroj: Tisková zpráva macmon ze dne 13.5.2020.

