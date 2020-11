Skupina Asbis slaví výročí

Klíčem k úspěchu společnosti jsou důvěra zákazníků, zapojení zaměstnanců, neustálý vývoj portfolia produktů a řešení vynásobené časem. To vše se dá říci o mezinárodní holdingové skupině Asbis, která letos slaví své 30. výročí.

Společnost Asbis Enterprises PLC (WSE: ASB) se specializuje na distribuci produktů a řešení s přidanou hodnotou (VAD, Value Added Distribution) v oblasti informačních a komunikačních technologií od světových mezinárodních dodavatelů.

V současné době má vlastní kanceláře v 27 zemích regionu EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika). Podnikové portfolio holdingu zahrnuje stovky prodejců a desítky tisíc produktů. Společnost uvedla na trh své vlastní značky a její roční obrat je přibližně 2 miliardy USD.

Společnosti Asbis se podařilo se postupně přeměnit z malé společnosti s 12 lidmi na globálního distributora v oblasti IT s téměř 1 800 zaměstnanci a přibližně 20 000 aktivními klienty z 56 zemí.

Skupinu Asbis založil v roce 1990 v Minsku Sergej Kostevič, který společnost vede dodnes. V roce 1995 byla společnost zaregistrována na Kypru a její sídlo bylo přemístěno do Limassolu, kde zůstává do dnešních dnů.

V roce 2000 začaly kanceláře společnosti Asbis fungovat v 10 zemích střední a východní Evropy a v Dubaji bylo založeno druhé distribuční centrum. V roce 2002 byla vyvinuta platforma pro online elektronický obchod. V roce 2004 byla otevřena první kancelář v Jihoafrické republice.

V roce 2006 překročil obrat společnosti 1 miliardu USD. V roce 2007 byla společnost ASBIS úspěšně uvedena na Varšavské burze cenných papírů (WSE) pod tickerem ASB. V roce 2011 získala společnost titul „Distributor roku na Blízkém východě a v severní Africe“ od EMEA Channel Academy Awards a v roce 2013 i ocenění Varšavské burzy cenných papírů za nejlepší vztahy s investory.

V roce 2015 byla společnost Asbis podle zprávy společnosti IT Europa zařazena do TOP 10 světových distributorů v oblasti IT. V posledních letech získává společnost Asbis a její dceřiné společnosti pravidelně ocenění „Distributor roku“ od předních světových výrobců, jako jsou Seagate, Lenovo, HP, DELL EMC, Western Digital a další.

Za posledních pět let společnost Asbis významně optimalizovala své produktové portfolio, představila nové provozní procesy, rozšířila a posílila své regionální zastoupení a získala řadu ocenění ve svém oboru.

V poslední době společnost spolupracovala s největšími klienty v oboru datových center a zaměřila se také na vývoj svých vlastních značek. Pokračuje vývoj a implementace produktů ICT pod ochrannými známkami Prestigio a Canyon.

Zrodila se nová značka Perenio, která poskytuje systémy lidské bezpečnosti a správy budov pomocí technologií umělé inteligence a internetu věcí.

„Máme za sebou dlouhou a bohatou cestu plnou neocenitelných zkušeností, které neustále „investujeme“ do dalšího vývoje holdingu. Nadále jsme v naší globální expanzi ambiciózní, zajímají nás nové způsoby, jak uspokojit potřeby spotřebitelů a jak zůstat věrni svému poslání – dělat inovativní technologie přístupné a srozumitelné pro široké spektrum spotřebitelů.

Hluboce si vážíme všech našich zaměstnanců, díky nimž se vytrvale posunujeme vpřed. Jsme nesmírně vděční našim klientům, kteří nás svou mnohaletou důvěrou inspirují a motivují.

To vše nám pomáhá dívat se do budoucnosti s optimismem, nacházet stále více nových nik na trhu, produktů a trhů, kde můžeme prokázat nejlepší standardy našich služeb zákazníkům,“ řekl Sergej Kostevič, zakladatel a CEO skupiny Asbis.

Rok 2020 se ukázal pro celou světovou ekonomiku jako těžký rok, ale potřeba přechodu na práci na dálku přinesla v oblasti IT nové příležitosti.

Díky velmi dobré strategii, úzce propojenému týmu fungujícímu jako jediný mechanismus, rychlé odezvě a flexibilnímu managementu si společnost nenechala ujít šanci postavit se do čela globální distribuce digitálních technologií. Podle předpovědí zveřejněných skupinou ASBIS se očekává, že tržby z prodeje v roce 2020 budou více než 2 miliardy USD.

Zákazníci, partneři a dodavatelé, kteří jsou nedílnou součástí společnosti, jejím zdrojem života a její hlavní tepnou, hrají neocenitelnou roli v úspěšném příběhu společnosti Asbis. Společnost je vděčná každému z nich za roky plodné spolupráce a je připravena sledovat, co bude dál, a vytvářet společné plány do budoucna.

Společnost Asbis spustí speciální motivační program, aby vyjádřila svou vděčnost a pozvala všechny k oslavě tohoto významného data. Podrobnosti najdete v dalších oznámeních na oficiálních webových stránkách www.asbis.cz a na stránkách sociálních médií.

