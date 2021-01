Siklu MultiHaul Terragraph

Co je to Terragraph? Gigabitová technologie splňující nejvyšší nároky na širokopásmovou bezdrátovou spolehlivou a bezpečnou komunikaci. Iniciováno Facebookem. Bezlicenční pásmo, mesh topologie, gigabitové rychlosti, softwarově definovaná síť, nízká latence, interoperabilita mezi výrobci… to jsou atributy moderní přístupové sítě. Toto je budoucnost pásma 60GHz.

Firma Siklu, trpaslík mezi giganty, opět prokázala, že dokáže držet krok se světovou špičkou. Dodávky první verze zařízení pro komerční provoz lze očekávat začátkem příštího roku. Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale vše nasvědčuje tomu, že rok 2021 bude rokem Terragraphu.

