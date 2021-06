Safe-T dosáhlo vytouženého ocenění Global InfoSec Awards během RSA Conference 2021

18. Května 2021 – Safe-T Grou Ltd. (NASDAQ, TASE:SFET), poskytovatel řešení pro bezpečný přístup a inteligentní sběr dat hrdě oznámila že její dceřiná společnost Safe-T Data A.R Ltd. vyhrála ocenění od Cyber Defense Magazine (CDM), jednoho ze světově nejznámějších magazínů týkajících se zabezpečení informací, a to v oborech:

Vyhledávaná firma v oblasti Řízení přístupu

Nejlepší produkt pro Micro-Segmentaci

S. Miliefsky, vydavatel CDM o Safe-T řekl (volně přeloženo):

„Prohledali jsme celý svět a hledali inovátory v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří se na trhu výrazně odlišují a potenciálně mohou pomoci zvrátit boj proti kybernetické kriminalitě. Safe-T je každopádně hodno těchto žádaných ocenění a rozhodně doporučujeme zvážit nasazení jejich technologie ve vašem prostředí.“

Více informací na datacom.cz

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.