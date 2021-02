S programem na stříhání videa vytvoříte zajímavé snímky i koláže

Podle čeho vybírat program na stříhání videa

Pokud hledáte program na stříhání videa, měli byste si zejména dávat pozor na to, aby byl v českém jazyce. Pokud totiž dost dobře neovládáte angličtinu, práce s ním by vám nešla tolik od ruky, protože byste si museli vše složitě překládat. Další věc, co je třeba si pohlídat, jsou jednotlivé funkce. Ty se liší program od programu. Základem je ovšem mít podporu široké nabídky audio a video formátů, efektů pro prolínání záběrů a souběžných stop zvuku. Bez těchto funkcí by program nebyl uživatelský příjemný. Pak samozřejmě ještě záleží na tom, čemu dáváte přednost. Může se vám líbit vyrovnávání rozmazaných záběrů nebo editace videa z více kamer zároveň.

Jak se stát mistrem střihačem

Možná se vám budou programy na úpravu videa zdát složité na obsluhu. Výhodou je však připojení na internet, kde najdete řadu tutoriálů a triků nebo rady ostatních uživatelů, takže si určitě budete umět poradit i se záludnostmi. A pak to chce samozřejmě zkoušet stříhat a zkoumat, co bude nejlepší použít.

Jaký program si vybrat?

Na trhu jsou momentálně nejoblíbenější asi tři programy na stříhání videa – Cyberlink PowerDirector, Adobe Premiere nebo Sony Vegas Pro. Někteří vydavatelé nabízejí vyzkoušet program zdarma jako časově omezenou zkušební verzi, abyste se mohli rozhodnout, jestli vám bude vyhovovat. Počítejte však s tím, že tyto programy jsou celkem náročné na hardware, a to zejména na procesor, grafickou kartu a operační paměť.

