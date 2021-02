PS Plus: Hra na konzolích se speciálními výhodami pro nadšené hráče

S herní konzolí zažijete více zábavy

Někdo bere do ruky knihu, jiný herní konzoli, díky níž může zažívat nejrůznější dobrodružství, virtuálně sportovat a závodit nebo bojovat s příšerami. Těch možností je spousta, protože žánrově jsou počítačové hry velmi pestré. Pak je tu ovšem ještě nabídka speciálního členství PS Plus, s nímž hráč získává možnost si zahrát online multiplayer, využít slevy a další nabídky, jež zpestří jeho hraní.

Pro hodně hráčů je zajímavý zejména již zmíněný multiplayer, v němž si mohou zahrát s přáteli, a dodat hře novou dimenzi tím, že vybudují silný tým. Lze se zúčastňovat online turnajů a pomáhat budovat globální komunitu s hráči, jež pocházejí z různých konců světa.

S pomalým internetem si členství v PS Plus moc neužijete

Jestliže se pro členství v PS Plus rozhodnete, je důležité si dobře rozmyslet, jestli na něho bude stačit vaše připojení na internet. PS Plus totiž vyžaduje vysokorychlostní připojení a účet služby PlayStation Network. Pro konzole PS4 a PS5 jsou díky PS Plus k dispozici také bezplatné hry s pravidelnou měsíční obměnou. Čekají na vás samé parádní kousky. Bohužel starší typy konzolí toto neumožňují.

Jak PS Plus pořídit?

Členství PS Plus získáte zakoupení dobíjecí karty nebo koupí PS Plus elektronické licence. Předplatit si služby můžete na 1, 3 až 12 měsíců do budoucnosti. Členství umožňuje také zkoušku zdarma, a to na dobu dvou týdnů, kdy si vyzkoušíte, jestli vám vůbec bude vyhovovat a co to vlastně obnáší být členem.

PS Plus se nabízí také jako ideální dárek pro hráče, kterému tímto uděláte velkou radost.

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.