První online konferenci na IT distribučním trhu sledovalo přes 400 diváků

Ke sledování online přenosu se v průběhu dne připojilo 407 diváků z České republiky a Slovenska. Ti mohli první online setkání sledovat na třech platformách – přes speciální webovou mikrostránku www.edprofionline.cz, Facebook i YouTube.

„Průměrná sledovanost se během dne držela okolo 295 diváků s průměrným časem sledování 2 hodiny a 10 minut, což hodnotíme jako skvělý výsledek,“ uvedla event manažerka eD system Martina Brauner s tím, že u klasických, offline akcí eD PROFI se účast pohybuje okolo 200 lidí

Čísla sledovanosti online konference eD PROFI:

Registrovaných účastníků: 410

Online přenos (19. listopadu) sledovalo: 407 diváků (a webových stránkách edprofionline.cz: 357 lidí, na YouTube a Facebooku: 50 lidí)

Sledovanost ze záznamu na YouTube (za 72 hodin po akci): 352 diváků

Průměrná doba sledování 1 uživatele: 2 hodiny 10 minut

Vysílalo se od 9 hodin ráno z pražského profesionálního 3D studia, kde nechyběla dlouholetá moderátorka eD PROFI akcí Hana Koutná. Společně s ní na úvod vystoupil marketingový ředitel eD Šimon Churý, který divákům naznačil, že jde o přípravu na online marketingovou komunikaci pro rok 2021.

Na obrazovkách diváci zhlédli během dne celkem 12 prezentací od 16 spíkrů. Většina z nich prezentovala právě z virtuálního studia, mnozí však byli připojeni na dálku ze svých domovů či kanceláří. „Pro většinu z nich to byla vůbec první zkušenost před kamerami, natož před zeleným klíčovacím plátnem. Prvotní nervozita ale rychle opadla a po skončení prezentací všichni potvrdili, že to byl zajímavý zážitek,“ popsala atmosféru Martina Brauner.

Z aktuálních IT novinek byla řeč například o 27palcovém prohnutém monitoru Samsung Odyssey G7, Lexmark multifunkci MB2338adw nebo ryze českých vysoce zabezpečených Wi-Fi routrech Turris. Zástupci značky Intel si pro diváky dokonce připravili prezentace hned dvě.

Konference eD system tradičně doplňují i speciální hosté, a ani o ty nebyla online akce ochuzena. V dopoledním bloku se slova ujal Vítězslav Páral ze společnosti REMA Systém a prodejcům představil projekt zpětného odběru elektra, do kterého se eD nově zapojilo. Po polední, obědové pauze prezentoval za holding DFMG (Digital First Marketing Group) druhý speciální host, přední český digitální marketér Tomáš Jindříšek o tom, jak lépe a efektivněji prodávat v digitálním světě.

Součástí přednášek byl vždy prostor pro dotazy sledujících z řad IT resellerů. Ti mohli své otázky posílat v průběhu jednotlivých prezentací. Interaktivitu konference na závěr akce doplnila i tombola, kterou eD uspořádalo formou kvízu přes aplikaci Kahoot. Zúčastnilo se jí téměř 150 soutěžících a 63 nejlepších bylo oceněno hodnotnými cenami, mezi kterými byly tiskárny, LCD diplej, flash disky, paměťové karty i vouchery do eD SHOPu.

Po zobrazení výherců vystoupil na závěr online konference ještě jednou marketingový ředitel eD, který poděkoval za skvělý výkon moderátorce, všem zúčastněným značkám, sledujícím i realizačními týmu z řad eD i mimo něj. „Na závěr bych chtěl ještě prozradit úplnou novinku v naší nabídce, kterou spustíme v prosinci. Jde o novou službu DAAS, to znamená pronájem IT zařízení. Ta přinese našim partnerům nové zákazníky, kteří aktuálně nemohou nakupovat IT zboží jako investici, ale jsou připraveni si jej pronajímat jako službu,“ prozradil Šimon Churý.

Po rozloučení s diváky a závěrečné znělce vypukl ve studiu potlesk. Přímý přenos první online IT distribuční konference skončil ve čtyři hodiny odpoledne a obešel se bez sebemenších technických problémů. Spolu s eD se do akce zapojilo dalších 12 společností – Armor, Canon, DFMG, HP, Intel, Lexmark, REMA Systém, Samsung, Western Digital a Xerox.

Odkaz na záznam akce:

https://youtu.be/Y9SopgBUWTM

Fotky ze zákulisí online konference eD PROFI:

https://photos.app.goo.gl/dD88b9YFNVikyvnT6

Tiskový kontakt eD system a. s.:

Šimon Churý

+420 724 222 045

schury@edsystem.cz

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.