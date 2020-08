Proč si pořídit kameru do auta?

Může se to zdát jako zbytečný a nepotřebný přepych, rozmar řidičů, kteří se jenom snaží být „in“, ale možná, že se někdy může i hodit a ušetřit vám spoustu starostí a nepříjemností.

Ještě jste nikdy neuvažovali o tom, že si pořídíte kameru do auta? Tak možná teď je ten pravý okamžik a my si ukážeme, že kamera do auta nemusí být nutně jen frajeřinka pro ty, kteří už nevědí, čím by si svá auta vytunili.

Důkazní materiál

Většina lidí, kteří už kameru do auta mají, používá její služby hlavně na nahrávání své jízdy a tou se pak chlubí na sociálních sítích. Hlavním účelem těchto kamer bylo ale primárně něco docela jiného. Kamera do auta má vaše auto v prvé řadě chránit.

Slouží vlastně podobně jako policejní kamery instalované na rozích ulic a veřejných prostor. Pokud dojde k nějakému přestupku, nehodě či jakémukoli problému, záznam kamery je snadno dohledatelný a může sloužit k identifikaci pachatelů nebo poskytnutí důkazů, které by jinak neexistovaly.

A pokud se někdy ocitnete v situaci sporné autonehody, může vám vaše autokamera ušetřit četné oplétačky u pojišťovny nebo na policii. Jedním z jejích hlavních funkčních principů je totiž to, že kromě jiného slouží také jako černá skříňka.

Výzva pro profesionální řidiče

Kromě toho, že může kamera do auta sloužit k poskytnutí důkazů u autonehody, má také ještě další doplňkové funkce, které by mohly posloužit zejména řidičům z povolání nebo lidem, kteří tráví za volantem větší množství času.

Kamery do auta mají totiž zpravidla zabudované GPS, díky čemuž můžete mít dokonalý přehled a evidenci o svých cestách, a zjistit tak efektivnost vašeho času stráveného na silnici.

Služba pro firmy

A jste-li majitelem soukromé společnosti, která se zabývá dopravou, díky kamerovému systému v autech vaší firmy máte dokonalý přehled o tom, co se děje.

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.