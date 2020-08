Praktické využití chytrých meteostanic

Taky vás už nebaví sledovat počasí v televizních zprávách a zjišťovat, že se televizní rosničky stejně nikdy netrefí? Každý dnes má sice na počasí aplikaci ve svém mobilním telefonu, ale co takhle povýšit předpovídání počasí na další level a využít znalosti k něčemu praktickému, co by se hodilo třeba do domu nebo na chalupu, usnadnilo vám práci a ušetřilo čas?

Představte si moderní dům vybavený nejsofistikovanějšími technologickými systémy. Možná by bylo načase zauvažovat o pořízení domácí chytré meteostanice, pomocí níž můžete na svém domě ovládat všechna možná zařízení.

Ovládejte svůj dům na dálku

Díky domácím meteostanicím, které si snadno nainstalujete doma na zahradě nebo na svém víkendovém sídle na venkovské chalupě, můžete pomocí snadného nastavení meteostanice ovládat například topení ve vašem domě, zastínění žaluzií, kropení trávníků na zahradě nebo otevírání oken.

Meteostanice na veřejnosti

Meteostanice mohou sloužit nejen pro soukromé potřeby domácností v chytrých domech, ale užitečné služby mohou nabídnout také pro lokální městské a obecní úřady.

Jednoduchá instalace meteostanice na internetové stránky města nebo obce může posloužit například při povodních, větrných bouřích nebo jiných přírodních katastrofách a informovat občany o blížícím se nebezpečí a dát pokyny k chování v krizovém stavu.

Zároveň také poskytne databázi historických dat, které je možné využít například při plánování ekologických zásahů do okolní krajiny.

Informace pro zemědělce

Pro zemědělce, domácí pěstitele nebo farmáře mohou meteostanice posloužit zejména ke sběru informací o stavu počasí a ty pak využít například při větrání skleníků, zavlažování půdy, účinnějším postřikům zemědělských plodin na polích, a tím ušetřit spoustu práce a starostí. Pro zemědělce tak chytrá meteostanice může být velmi účinným a užitečným pomocníkem.

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.