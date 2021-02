PlayStation Store: Nadupaná nabídka výhod pro nadšené hráče na herní konzoli

Proč si pořídit herní konzoli

Koupě kvalitní herní konzole nezatíží rodinný rozpočet tolik jako její dražší alternativa, kterou je herní počítač. Jen grafická karta stojí obvykle tolik, co konzole. Zatímco u počítače, na kterém budete hrát hry, je nutné čas od času provést upgrade hardware, herní konzole a její výkon vám bude dělat radost řadu let. Předností herních konzolí je také široká nabídka jedinečných her, na kterých si zapálený hráč opravdu smlsne. Na trhu jsou k dispozici herní konzole renomovaných výrobců. Mezi nejčastěji pořizované patří značky PlayStation, Xbox a Nintendo.

A také něco navíc

Pro nadšené hráče, kteří snad ani nedají gamepad z ruky, je tu PlayStation Store. Je to placené členství, které nabízí řadu výhod. Zpřístupňuje spoustu her nejrůznějších žánrů, exkluzivní PS4 hry a také demoverze a hry zdarma. Pronajmout nebo zakoupit je možné i atraktivní seriály a filmy, a zažít tak hodiny zábavy. Nemusí vás děsit, že by zakoupený obsah blokoval místo na pevném disku konzole. Je totiž uložený v knihovně PlayStation Store.

Jak členství v PlayStation Store pořídit?

Existuje celkem jednoduchý způsob, kterým získáte členství v PlayStation Store. Nemusíte být ani vlastníkem platební karty, stačí si zakoupit dobíjecí kartu s unikátním kódem, díky kterému si připíšete kredit na svůj PlayStation Store účet.

Další možností je členství si přímo předplatit, čímž získáte přístup také k online multiplayerové části her, k ještě nevydaným hrám a také ke slevám a výhodám. Navíc získáte každý měsíc některé hry zcela zdarma.

A nezapomeňte, že dobíjecí kupón může být i zajímavým dárkem pro hráče na herních konzolích.

