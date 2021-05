PC z ATC jsou „Autopilot ready“

Počítače značek Autocont, Comfor, Triline, Premio a X-Diablo vyráběných společností AT Computers s originálním operačním systém Windows 10 Pro (případně Edu či Enterprise) jsou nyní „Autopilot ready“. ATC tak dokáže svým zákazníkům poskytnout bezplatně potřebné atributy pro Microsoft Intune ve formátu . csv souboru. Zákazníci pak mohou tento soubor použít pro registraci a implementaci technologie Windows Autopilot, která výrazně ulehčuje IT pracovníkům dálkové nastavení a správu nových zařízení. PC již nemusí cestovat do rukou správce IT ve firmě, škole apod., ale díky Windows Autopilotu ho dokáže nastavit na dálku pomocí cloudových služeb.

„Technologie Windows Autopilot významně zrychl uje a ulehčuje proces nasazení nových zařízení ve firmě jak zaměstnancům, tak hlavně IT oddělení . V současné době se tato technologie stává běžnou součástí zadání výběrových řízení na nákup nového HW.“ , říká Petr Klement , Partner Sales Executive ze společnosti Microsoft.

Počítače vyráběné v ATC má na starosti produktový manažer Petr Rakus (rakus@atcomp.cz).

Více informací najdete na http://www.atcomp.cz/ a na aka.ms/windowsautopilot.

