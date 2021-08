Ovládání přístupu do objektu vzdáleně? I to je možné!

V dnešní době digitalizace a chytrých řešení domácností jsme již zvyklí používat technologie tak, abychom si co nejvíce zjednodušili a zpříjemnili život. Pomocí mobilního telefonu platíme v obchodech, online rezervujeme místo v oblíbené restauraci nebo třeba sledujeme vývoj počasí či finanční burzy.

Nejinak je tomu i v našich domácnostech. Již se stalo pravidlem nakupovat online a nechat si doručit zboží až ke dveřím nebo přímo až do bytu. Samozřejmě i toto je v dnešní moderní domácnosti možné. Pomocí produktů a smart řešení od Dahua, dokážeme na dálku otevřít dveře a pustit hosta do obydlí, aniž bychom museli vstát k domovnímu telefonu nebo tablu, nebo dokonce jít fyzicky otevřít dveře (samozřejmě pokud nejsou mechanicky zamčené). Vše vyřešíme pomocí mobilní aplikace jedním kliknutím.

Při použití aplikace ve vašem mobilním zařízení máte přístup k živému náhledu, otevírání zámků nebo jen k běžné komunikaci s osobou na druhé straně u dveří. V portfoliu Dahua naleznete i vnitřní jednotky, pro případ, že nevíte kde máte telefon a návštěva už netrpělivě čeká s vínem v ruce.

Pro vzdálené odemykání dveří si nainstalujete bezplatnou aplikaci DMSS do vašeho mobilního zařízení a naskenujete si QR kód zařízení. Následně pak můžete ovládat zámky jednoduchým kliknutím na logo zámku. Všechno je přehledné, intuitivní a jednoduché na ovládání, což zvyšuje uživatelský komfort při používání aplikace.

Pokud používáte mobilní aplikaci, můžete být kdekoliv na světě a přesto pomocí připojení k internetu komunikovat s osobou u dveří nebo se sousedem. Venkovní videovrátník vám zpřístupní díky vestavěné širokouhlé kameře možnost vidět i blízké okolí před vaším domovem.

Jak je to pak se správou videovrátníků ve větších obytných domech? I pro tyto instalace má Dahua ve svém portfoliu širokou nabídku modulárních jednotek nebo apartmánových modelů. Důležitým bezpečnostním faktorem je možnost nahrávání obrazu z videovrátníků do kamerového systému – do nahrávacích zařízení NVR i XVR, abyste nepřišli o důležitá obrazová data v případě nežádoucí události.

Samozřejmostí už je použití standardního komunikačního protokolu SIP 2.0, nejen pro vyšší kvalitu videokomunikace, ale také pro možnost širší implementace videotelefonů do SIPových řešení tretích stran. SIP server je možné vytvořit nejen na hlavní VTO jednotce, ale také například v DSS Pro, a napojit na ně podružné VTO jednotky do jednoho, komplexního interkom systému nebo integrovat videotelefon do systémů třetích stran.

Instalace dveřních jednotek je poměrně jednoduchá, jelikož můžete vybírat modely, které se hodí pro vaši instalaci nejvíce. Standardem je PoE napájení s využitím UTP kabeláže, u starších domů můžete ponechat i rozvody stávajících analogových systémů a pomocí dvoudrátové řešení v podobě 2-wire máte možnost napojit i IP jednotky. Variantně je možné zapojení videotelefonů do sítě i pomocí WiFi.

Pro bytovou jednotku využijete vnitřní jednotky s označením VTH, které disponují dotykovým displejem 7“ nebo 10“ a s návštěvou tak můžete komunikovat i pomocí vnitřní jednotky. V nabídce má Dahua také jednotky se sluchátky, které zvyšují komfort při rušném prostředí, nebo jsou vhodné zejména pro starší osoby se zhoršeným sluchem.

Pomyslnou třešničkou na dortu je pak možnost ovládání výtahů, kde vás venkovní jednotka u vstupu identifikuje a přivolá vám výtah. Samozřejmě totéž dokáže bezpečnostní pracovník v systému DSS Pro na základě autentizace osoby, třeba při zapomenuté kartě nebo návštěvě. Dokážete si také nejen doma přijmout hovor od vchodových dveří, ale také přivolat výtah sobě přímo ze své domácnosti, nebo návštěvě zpřístupnit pouze patro do kterého míří.

Systém se spravuje v managementu DSS Pro, funguje pak autonomě, ale DSS může mít i funkci komplexní 24/7 online recepce, včetně dalších kamerových a přístupových systémů.

Detailní informace můžete také vidět ve videoreportážích.

