Nový katalog ATC programu Žiju si/Užívaj si

Hlavní novinkou jsou nové druhy tištěných i elektronických poukázek, např. Mixit, Notino, Sportisimo, Fann parfumerie či univerzální poukaz Givery.

Dále je nabídka doplněna o nejnovější produkty domácích potřeb Tescoma, outdoorového vybavení a oděvů značky Husky, cestovních zavazadel Samsonite, kosmetiky, parfémů a nechybí samozřejmě nabídka hraček pro ty nejmenší. Stálicí jsou oblíbená předplatná vybraných časopisů.

Martin Wanke, marketingový ředitel ATC dodává: „Jsme si jisti, že z novinek katalogu Žiju si/Užívaj si budou naši reselleři nadšení. Vybírat si stále mohou z této nové nabídky dárků a odměn, či ze standardní nabídky produktů dostupných v ATC.

„Zrovna také připomínám, že do 12. července je nutné vyčerpat (stejně jako každý rok) veškeré jejich nasbírané AT Centy z kampaně roku 2020/2021, které se načítají do 30. 6. Poté budou konta vynulována a od 1. 7. pak začíná nové období kampaně.“

Program Žiju si/Užívaj si má u ATC na starosti Denisa Pěšalová z marketingového týmu ATC (pesalova@atcomp.cz).

Více informací najdete na http://www.atcomp.cz/ a http://www.atcomp.sk/.

