Money S3 aneb ekonomický systém pro vaši firmu

Základní informace

Systém Money S3 díky jeho vlastnostem ocení zejména menší firmy. S tím souvisí také to, že se tento program hodí pro kancelář s maximálním počtem padesáti klientů. Poskytne vám všechny potřebné moduly pro základní používání, a to včetně možnosti napojit se na EET. Mezi další moduly patří například podvojné účetnictví, mzdy, fakturace, daňová evidence a další. Dejte si však pozor na to, že systém má nastavené limity pro období jednoho účetního roku.

Výhody

Tento účetní systém je u malých firem velmi oblíbený, což znamená, že je také široce rozšířený. Při jeho používání oceníte intuitivní ovládání. Pokud byste si s něčím nevěděli rady, máte k dispozici podrobnou elektronickou nápovědu. Kromě toho se můžete spolehnout také na technickou podporu a aktualizace systému. Money S3 navíc dokáže komunikovat s mnoha dalšími užitečnými programy jako je například Microsoft Office nebo jiné produkty třetích stran.

Proč volit tento program?

Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduchý systém, využívá ho mnoho lidí. Své uplatnění si najde nejen u podnikatelů a živnostníků, ale oblíbený je také u účetních firem, škol a také neziskových organizací. Money S3 si můžete pořídit v několika různých variantách, podle toho se liší také cena. Můžete si snadno přizpůsobit specifikace programu a nakombinovat si jednotlivé moduly tak, aby výsledek vyhovoval vašim potřebám.

Ekonomický systém Money S3 představuje skvělé řešení pro nenáročné podnikatele. Nabízí totiž celou řadu skvělých funkcí, a to za velice příznivé ceny.

