Minecraft je počítačová hra pro hráče každého věku

Čtyři stupně obtížnosti, tři základní dimenze

Obliba Minecraftu spočívá zejména v tom, že v ní lze toho spoustu dělat a při hraní se nenudíte. Základní činností, které se hráči věnují, je výroba předmětů neboli crafting. Hra se nikdy neomrzí. Dále můžete farmařit, ochočit si zvířata, bojovat s monstry a proti zombie, a hlavně stavět. Začnete malým přístřeškem pro sebe, abyste měli kde hlavu složit, a jeho stálým vylepšováním vytvoříte přímo veledílo.

Dostanete se do podsvětí, do pouště i džungle. Ve hře se reálně stmívá a rozednívá, což vás o to více vtáhne do děje. A to vše díky tří základním dimenzím neboli světům – Overworld, Nether a The End, mezi nimiž lze procházet portály. Minecraft nabízí také čtyři stupně obtížnosti, které si nastavíte a který je možné měnit.

Tři herní módy

Základním herním módem je Survival. Hráč se nachází s nehostinném světě s přírodními zdroji, které má k dispozici. A záleží na jeho šikovnosti, jak si obstará jídlo nebo se bude bránit útokům příšer. Dalšími módy jsou Hardcore, Creative, Adventure a Spectator.

Zahrajete si na počítači, mobilu, tabletu i konzole

Celosvětový úspěch hry, které propadlo několik milionů hráčů, vedlo k vytvoření verzí pro mobilní telefony a tablety a také pro herní konzole Xbox a PlayStation. Vyzkoušet je možné také Minecraft online, kde si hráč zahraje s ostatními hráči všechny herní režimy včetně spousty modifikací a map. Asi nikoho nepřekvapí, že se Minecraft dostal i do Guinessovy knihy rekordů, a to díky svému největšímu světu ve videohře.

