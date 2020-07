macmon nově v Gartner Market Guide for NAC

Skvělá zpráva, macmon je nyní součástí Garner Market Guide pro řízení přístupu do sítě, kde najdeme spoustu zajímavých informací o tom proč firmy NAC potřebují, jaké funkce by takový NAC měl mít, jak by měla jeho implementace vypadat a na co se při tom zaměřit.

Co všechno tedy macmon jako správný NAC umí:

Možnost přístupu k autentifikaci před a po připojení do sítě

Zpřehlednění zařízení v síti

Správa přístupu do firemní sítě

Schopnost analyzovat compliance

Interoperabilita s výrobci bezpečnostních řešení

Přesvědčte se sami, celý report je dostupný odkazem z aktuality na našem webu datacom.cz

Zajímá Vás technologie řízení přístupu do sítě nebo možnosti jejího uplatnění v Zero-trust modelu? Neváhejte nás kontaktovat.

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.