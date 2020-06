Letní ATC megaakce začíná

Za každý zakoupený notebook s Windows 10 zakoupený přes web ATC dostanete 5 litrů prémiového ležáku Svijany 450 vyrobeného speciálně k 450. výročí od založení svijanského pivovaru.

Nezbytností je také registrace, a to na stránkách https://www.atcomp.cz/megaakce-soudek.aspx - od okamžiku registrace vám budou za dané nákupy notebooků soudky posílány, nelze je posílat zpětně.

Započítány budou také objednávky za běžné ceny zadané prostřednictvím autorizovaných elektronických kanálů – EDI a Import (bez speciálně zalistovaných produktů pro Specbid dealy). Akce se nevztahuje na etail, retail, specbid, subdistribuci a na výrobky Apple.

Martin Wanke, náš marketingový ředitel k megaakci dodává: „Naším primárním cílem je ještě více resellery podpořit a potěšit je po těžkém období, které snad máme všichni za sebou. Vše se navrací k normálu a k běžnému životu, prodejny se opět otevřely, což všem dělá velkou radost. A radost chceme dopřát i našim věrným resellerům – tak tedy, připijte si na zdraví!“.

„Naše „koronavirové“ heslo bylo „Spolu to vybojujeme“ – i touto megaakcí chceme našim zákazníkům z Česka i Slovenska poděkovat za maximální podporu a toleranci.“, vyjádřil se Petr Vaněk, místopředseda představenstva společnosti ATC.

Tato megaakce platí do rozdání zásob, orientačně do 27. 6. 2020. Navíc můžete získat ještě další bonus, a to slevu 400 Kč, pokud notebook nakoupíte s Office na jedné faktuře.

Takže, nakupujte a připijte si na zdraví, potřebujeme vás!

ATC team

