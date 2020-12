Lednice je pohodlné přenosné zařízení pro chlazení nápojů a jídel během cesty

Můžete na nich nastavit přesnou teplotu – a lednice do auta zůstane v provozu, dokud vaše vozidlo běží. Většina z nich má rukojeť pro přepravu, zapečetěné víko a ovládací displej. Lednice do auta se liší podle vnitřního objemu – od 13 do 100 litrů.

Principy fungování lednice do auta

Protože princip fungování lednice do auta je založen na cirkulaci chladicí kapaliny zajištěné čerpadlem (kompresorem), vyžadují připojení 12 V. Pokud má vaše auto v zavazadlovém prostoru 12 V zásuvky, můžete tam snadno umístit ledničku; jinak můžete k připojení použít zásuvku zapalovače cigaret. Mohou také běžet ve vaší domácnosti, pokud je pro připojení k zásuvce ve zdi použit správný měnič napětí.

Alternativy chladicích zařízení

Kromě lednice do auta najdete termoelektrické chladící boxy, jejichž provoz závisí také na napájecím zdroji, ale mají odlišný provozní princip. Tyto boxy využívají pro chlazení Peltierův efekt, takže obvykle fungují v důsledku přenosu tepla zevnitř na vnějšek zařízení. Jednou z jejích klíčových vlastností je schopnost ohřívat jídlo a nápoje.

Výběr tipů

Vyberte si správnou kapacitu podle svých potřeb a konfigurace vozidla. Klíčem je dobré využití vnitřního prostoru chladničky. Modely s vestavěným osvětlením vám pomohou snadno najít to, co potřebujete uvnitř. Dobrá lednička by měla mít odolný kryt, silné rukojeti pro přenášení a také plně odnímatelné víko pro dosažení celého jejího vnitřního prostoru. Užitečné bude také vnitřní osvětlení.

Skvělý tip na dlouhé cestování, nemyslíte?

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.