Jak si usnadnit nákup nábytku on-line

Chystáte se na pořízení nábytku přes internet, ale máte obavy? Možná už jste v minulosti šlápli vedle. Pak pro vás máme užitečné tipy, jak domov vybavit v klidu a s jistotou.

Nákupy on-line mají řadu výhod. Nabídka je mnohem širší, nic vás nehoní, při pečlivém výběru můžete ušetřit peníze a recenze zákazníků vám napoví o skutečné kvalitě produktu. Pokud jde ale o nákup nábytku, který musí ladit se zbytkem interiéru, můžou se dostavit obavy. Poradíme vám, jak si to usnadnit a nespálit se.

Nevybírejte naslepo

Široká nabídka e-shopů je nespornou výhodou. Pokud ale nevíte, co vlastně hledáte, může vás vyděsit a ve výsledku nekoupíte nic.

Abyste si udělali představu, jak má váš interiér vypadat, inspirujte se. Užitečnou studnicí nápadů je například sociální síť Pinterest. Najdete tam nespočet fotek všech různých typů interiéru, které si můžete uložit a třídit na vlastních nástěnkách. Jednoduše tak zjistíte, co se vám nejvíce líbí a jak byste mohli prvky interiéru zkombinovat. Když už víte, co přibližně hledáte, můžete se pustit do vod e-shopů.

Použijte vyhledávač nábytku

Při on-line nákupech už se nemusíte proklikávat desítkami či stovkami obchodů a obětovat výběru nábytku a dekorací celý den. Stačí využít vyhledávač nábytku, jako je Biano.cz. Nabídku ze stovek e-shopů vám naservíruje na jednom místě v přehledných kategoriích a s možností podrobné filtrace. Můžete si tak rovnou zvolit, že hledáte například rohové sedačky ve slevě, rozkládací sedačky ve skandinávském stylu nebo dvoumístné retro sedačky do 10 000 Kč. Jaké další užitečné funkce Biano má?

Nábytek pro vás najde i podle obrázku

Nadchnul vás na internetu obrázek konkrétního kusu nábytku? Stačí ho nahrát na Biano a během mžiku zjistíte, kde ho prodávají, nebo jaký e-shop nabízí něco podobného. Stejně tak můžete díky obrázkovému vyhledávání najít nábytek v jiné barvě, velikosti, k okamžitému odeslání apod. A v neposlední řadě spolehlivě zjistíte, kde ho mají nejlevněji. Názvy stejných produktů se totiž mohou v jednotlivých obchodech lišit.

Ukáže vám, jak spolu vybavení bude ladit

Otestovat můžete i nový nástroj, který vám pomůže s vybavením interiéru: Biano Studio. V Biano Studiu si můžete založit vlastní projekt a vytvořit koláž z produktů, které jste pro vaše bydlení vybrali. Rovnou tak uvidíte, jak se k sobě nábytek a dekorace hodí, bez trápení vlastní představivosti. Svůj projekt pak můžete ukázat komukoli dalšímu a zeptat se na jeho názor.

Máte k dispozici hodnocení a reálné fotky od zákazníků

Nejdůvěryhodnějším zdrojem informací o produktu i e-shopu jsou bezpochyby recenze. Na Biano pak navíc najdete reálné fotky produktů od samotných zákazníků, kteří si je pořídili. Snadno tak zjistíte, jaká je kvalita produktu nebo jestli vypadá ve skutečnosti opravdu tak, jako na obrázku.

Utrácejte chytře

Je nábytek, do kterého se vyplatí investovat. To je především postel s pořádnou matrací, sedačka nebo kuchyň. Zkrátka vše, co používáte denně a přináší vám pohodlí. Zaslouží si proto největší část rozpočtu.

Pak jsou ale věci, na kterých se dá chytře ušetřit. Například místo šatní skříně můžete pořídit systém věšáků, místo výměny celé podlahy použít větší kusový koberec nebo neinvestovat do celé nové postele, ale jen kvalitní matrace a roštu.

Zkuste se taky nenechat hned unést širokou nabídku všemožných dekorací. Nejdříve pořiďte hlavní vybavení a pak teprve uvidíte, které části místnosti by chtěly něčím oživit. Nevyhodíte tak zbytečně peníze za něco, co se vám na obrázku sice líbilo, ale doma pro to nemáte vhodné místo.

Založte si v Biano Studiu váš vlastní projekt s vybranými produkty nebo si je uložte do záložky oblíbených a domov vybavte postupně. A hlavně si užijte čas a peníze, které jste díky nákupu nábytku on-line ušetřili!

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.